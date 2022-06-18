Вредный клиент пригрозил убить продавца за пирожок

Случилось это в городе Великие Луки. Местный житель ужасно расстроился, что в ларьке «Рустик» ему продали не тот пирожок, который он хотел. Обиженный клиент решил ещё раз попытать удачу и, прихватив с собой травмат, вновь сделал заказ. Правда, при этом он пригрозил продавцу, что пристрелит его, если тот снова ошибётся с начинкой пирожка.

Продавец от такого предупреждения несколько озадачился и от греха подальше угадал с пирожком, а после ухода требовательного клиента, позвонил в полицию.

Особо впечатлительным рекомендуется смотреть без звука.