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Вредный клиент пригрозил убить продавца за пирожок

Вредный клиент пригрозил убить продавца за пирожок

Автор:
18 июня 2022 13:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Великие Луки   видео   ларёк   начинка   пирожок   пистолет   
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Согласитесь, бывает обидно, когда покупаешь пирожок с картошкой, а он оказывается с капустой. Но кто бы мог подумать, что любовь к пирожкам совместно с чувством собственного величия может довести и до тюремного заключения.

Случилось это в городе Великие Луки. Местный житель ужасно расстроился, что в ларьке «Рустик» ему продали не тот пирожок, который он хотел. Обиженный клиент решил ещё раз попытать удачу и, прихватив с собой травмат, вновь сделал заказ. Правда, при этом он пригрозил продавцу, что пристрелит его, если тот снова ошибётся с начинкой пирожка.

 

Продавец от такого предупреждения  несколько озадачился и от греха подальше угадал с пирожком, а после ухода требовательного клиента, позвонил в полицию.

 

Особо впечатлительным рекомендуется смотреть без звука.

Прокурор города решил, что ошибка в начинке это не повод для таких угроз и утвердил обвинительное заключение в отношении любителя пирожков. Уголовное дело в настоящее время направлено в суд. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до 2 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великие Луки   видео   ларёк   начинка   пирожок   пистолет   
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5  комментариев
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70k
Viktor 5 часов назад
На ровном месте срок себе намотал!
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Hunson Abadeer 38 минут назад
ох уж эти покупатели пирожков, нет покоя от них
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Чо за фильм? Не вспомню.
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9k
Бритва 5 часов назад
Я не понимаю. Нам недавно рассказали, что за пирожок и трамвайчик надо бороться.
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