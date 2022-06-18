Вредный клиент пригрозил убить продавца за пирожок

Согласитесь, бывает обидно, когда покупаешь пирожок с картошкой, а он оказывается с капустой. Но кто бы мог подумать, что любовь к пирожкам совместно с чувством собственного величия может довести и до тюремного заключения.
Случилось это в городе Великие Луки. Местный житель ужасно расстроился, что в ларьке «Рустик» ему продали не тот пирожок, который он хотел. Обиженный клиент решил ещё раз попытать удачу и, прихватив с собой травмат, вновь сделал заказ. Правда, при этом он пригрозил продавцу, что пристрелит его, если тот снова ошибётся с начинкой пирожка.
Продавец от такого предупреждения несколько озадачился и от греха подальше угадал с пирожком, а после ухода требовательного клиента, позвонил в полицию.
Особо впечатлительным рекомендуется смотреть без звука.
Прокурор города решил, что ошибка в начинке это не повод для таких угроз и утвердил обвинительное заключение в отношении любителя пирожков. Уголовное дело в настоящее время направлено в суд. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до 2 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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