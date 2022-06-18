Эта русская модель покорила Париж и саму Коко Шанель

В Париже ее знали как леди Абди. Русская эмигрантка, высокая блондинка с голубыми глазами стала настоящей звездой французского модного мира и не одно десятилетие блистала по всей Франции.





Дворянка из обрусевшего французского рода

Ия Ге родилась в 1897 (по другим данным в 1903) году в городе Славянск Харьковской губернии тогдашней Российской империи. Предки Ии были французами, которые переехали в Россию во время Великой Французской революции 1789 года и присягнули на верность Екатерине II.

В семье Ии многие были связаны с искусством: дед Иван Ге был драматургом, его брат Николай Ге - известным художником. Дед по материнской линии обожал балет и основал свой крепостной театр. Родители же Ии были актерами, долгие годы игравшими на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге.

У самой Ии было тоже много талантов, с ранних лет она проявляла способности к музыке и рисованию. «Многие думали, что я стану художником или артисткой», - вспоминала она в разговоре с русским историком моды Александром Васильевым, который раскрыл ее для российского читателя в книге «Красота в изгнании».