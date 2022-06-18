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Эта русская модель покорила Париж и саму Коко Шанель

Эта русская модель покорила Париж и саму Коко Шанель

Автор:
18 июня 2022 10:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: Леди Абди   история   люди   русская модель   факты   фото   
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Леди Абди была светской львицей, актрисой и даже модным дизайнером. А ее судьба похожа на сюжет французского романа.


В Париже ее знали как леди Абди. Русская эмигрантка, высокая блондинка с голубыми глазами стала настоящей звездой французского модного мира и не одно десятилетие блистала по всей Франции.


Дворянка из обрусевшего французского рода

Ия Ге родилась в 1897 (по другим данным в 1903) году в городе Славянск Харьковской губернии тогдашней Российской империи. Предки Ии были французами, которые переехали в Россию во время Великой Французской революции 1789 года и присягнули на верность Екатерине II.

В семье Ии многие были связаны с искусством: дед Иван Ге был драматургом, его брат Николай Ге - известным художником. Дед по материнской линии обожал балет и основал свой крепостной театр. Родители же Ии были актерами, долгие годы игравшими на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге.

У самой Ии было тоже много талантов, с ранних лет она проявляла способности к музыке и рисованию. «Многие думали, что я стану художником или артисткой», - вспоминала она в разговоре с русским историком моды Александром Васильевым, который раскрыл ее для российского читателя в книге «Красота в изгнании».

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Когда Ия была еще маленькой, родители развелись, и когда началась первая мировая война, Ия с матерью были в Германии, откуда им удалось переехать в Швейцарию. После войны Ия хотела вернуться в Россию, но по дороге туда, в Финляндии (тогда часть Российской Империи), встретила там своего первого мужа голландского предпринимателя Геррита Йонгеянса. Там в 1917 году у них родился сын, в будущем бродвейский актер Джордж Гейнс, также известный по роли коменданта Лассард в фильмах «Полицейская академия». А потом в России случилась революция и началась гражданская война. Очень скоро Ия развелась с мужем, и оставив на него сына, уехала в Западную Европу.

Из русской дворянки в главную модницу Парижа

В 1921 году Ия приехала в Париж. Ей нужны были деньги - и одно время она работала тапером в кинотеатре. «Однажды один русский знакомый <...> сказал мне: "У вас хорошая фигура, пойдите в салон моды, наверное, работу найдете"», - вспоминала Ия. Так она пошла в известный модный дом сестер Калло. Ей предложили работу «манекена» за 450 франков и завтрак. И хотя это занятие ее мало интересовало, у нее не было других средств к существованию.

Как-то раз в салон Калло пришли англичане - и один из них захотел познакомиться поближе с Ией. Им оказался коллекционер сэр Роберт Генри Эдвард Абди. Так Ия вскоре стала леди Абди. С тех пор статусной даме в Париже были открыты все двери. Она работала с самым влиятельным модельером того времени Полем Пуаре, модным домом Мейнбохер, кутюрье Эдуардом Молине и другими известными модельерами.

Кроме того, Абди сама экспериментировала со стилем, шокируя публику неординарными нарядами и образами при своей столь же неординарной внешности.


В Vogue печатали фотографии Абди работы самого модного фотографа Парижа Георгия Гойнинген-Гюне (который тоже имел русское происхождение). В журнале о ее стиле писали: «Леди Абди, одна из красавиц иностранного общества в Париже, одевается всегда по сугубо личному фасону. Ее вкус неоспорим и не подвержен влиянию. Она может пробудить вдохновение у создателей женских туалетов».

Спустя несколько лет брака сэр Абди, увлеченный антиквар и коллекционер, покинул жену, но у Абди остался ее статус леди, а также дорогие драгоценности, которые она заложила в банк и проценты от которых позволили ей безбедно прожить всю оставшуюся жизнь. К тому моменту она уже была известной моделью, вела роскошный образ жизни, снимала дорогие апартаменты и общалась в кругу богемы, богатых людей и известных русских эмигрантов. К тому же она уже сама пробовала себя как дизайнер - и рисовала эскизы сумочек к модному дому, который ее мать открыла в Париже.


Как-то на светском приеме Абди познакомилась с Коко Шанель и рассказала ей о новой идее сумок-мешков, даже показала эскизы. Шанель пригласила русскую работать дизайнером в ее модный дом. Но каково же было удивление Абди, когда она увидела, что сумки-мешки по ее эскизам без ее разрешения уже начали продавать в Шанель. Коко равнодушно ответила, что не видит проблемы, ведь теперь Абди работает на нее. Не в силах смириться со сложным характером Коко, Ия вскоре перестала сотрудничать с ней.

В 1936 году Абди дебютировала как театральная актриса. К восторгу публики в спектакле «Царь Эдип» она была одета в роскошный костюм от «Шанель».

На родину и обратно

В 1937 году, в разгар сталинских репрессий, Ия приезжает в СССР навестить уже очень больного отца. «Тогда я впервые увидела Москву — очень грустное зрелище! Была зима, все покрыто снегом, и мой отель "Метрополь" находился недалеко от Кремля. По улицам ходила черная толпа, а я смотрела в окно и видела Кремль весь в снегу. Мне было очень грустно. Один венгерский журналист спросил меня: "А что же вы хотите, чтобы Москва показала вам ванные комнаты в общежитиях для рабочих или в коммунальных квартирах?"» - цитирует леди Абди Александр Васильев.

Однако по слухам, у ее поездки была и иная причина, более романтическая. Леди Абди приписывают роман с советским писателем Алексеем Николаевичем Толстым. И якобы именно она стала прототипом яркой героини романа «Гиперболоид инженера Гарина», балерины и авантюристки Зои Монроз.

Впрочем, Васильев пишет, что остается только догадываться, кто на самом деле сопровождал модницу в этой поездке, а главное - почему из Советского Союза ее выпустили обратно во Францию.


В Париже ее ждали новые приключения. Из-за связи с итальянцем из правительства Муссолини ее заподозрили в шпионаже в пользу Италии и выслали из страны. После замужества она была гражданкой Англии - и ей пришлось переехать туда. Во время второй мировой она была призвана служить переводчиком. Свободно зная русский, французский, немецкий, она не только переводила военные переговоры, но и договаривалась о возвращении на родину пленных русских.

После войны леди Абди жила в Нью-Йорке (где уже строил актерскую карьеру ее сын) и Мексике. Уже в 1970-х она вернулась во Францию и жила в аристократическом городе Рокебрюн на Лазурном Берегу. Леди Ия Абди скончалась в Каннах в возрасте 89 лет, до конца жизни продолжая носить модные шляпки и яркие платья.

Клод Грэхем-Уайт и леди Абди во время полета в Бруклендсе. Леди Абди выиграла полет в качестве пассажира на аукционе. Самолет разбился через 500 ярдов, но ни пилот, ни Абди не получили серьезных травм.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Леди Абди   история   люди   русская модель   факты   фото   
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