Можно ли улучшить зрение?

Почему падает зрение?

Снижение зрения может быть как временным (к примеру, из-за постоянных нагрузок на глаза), так и постоянным. Среди причин, которые вызывают ухудшение зрения, выделяют:

хроническую усталость глаз;

долгую работу перед экраном монитора, в смартфоне;

недосыпание;

недостаток витаминов в организме;

пассивный образ жизни (без физических нагрузок);

работу при ярком или наоборот слишком тусклом свете;

редкое моргание, приводящее к “синдрому сухого глаза”;

наследственность.

Снижение зрения может быть осложнением хронического заболевания других органов и систем: сахарного диабета, патологии щитовидной железы, злокачественного новообразования в головном мозге, заболеваний позвоночника. Причиной того, что человек плохо видит, могут стать непосредственно заболевания глаз (близорукость, дальнозоркость, катаракта).

Как улучшить зрение в домашних условиях?

При снижении зрения нужно обратиться к врачу для прохождения диагностических процедур, постановки диагноза и назначения лечения. Существуют общие рекомендации, которым нужно следовать при ухудшении зрения:

при работе за компьютером делать перерывы каждые 30-50 минут;

при чтении книг или документов с экрана смартфона делать меньше яркость и увеличить шрифт;

не забывать моргать при работе с гаджетами;

не читать на ходу, в транспорте;

при чтении книги соблюдать расстояние от текста до глаз не менее 30 см, при работе за компьютером — 50-60 см;

ложится спать до полуночи;

здоровый сон должен длится не меньше 8 часов;

ежедневно гулять на свежем воздухе;

отказаться от курения;

делать массаж шейно-воротниковой зоны (при назначении врача);

выполнять упражнения для зрения;

скорректировать рацион питания (кушать продукты с высоким содержанием витамина А, омега-кислот: чернику, морковь, зелень, свеклу, тыкву, морскую рыбу, творог).

Гигиена глаз важна не только для улучшения зрения, но и для того, чтобы предотвратить его снижение.

Зарядка для глаз

Существует много методик упражнений для улучшения зрения, поэтому предварительно рекомендуем проконсультироваться у офтальмолога. Зарядка для глаз включает:

быстро моргать на протяжении 2 минут;

несколько минут смотреть вдаль, после чего перевести взгляд на объект, который находится на близком расстоянии от глаз;

сильно зажмурить глаза на 5 секунд, после чего их широко открыть;

тремя пальцами руки несильно надавить на веки, через 1-2 секунды убрать пальцы и открыть глаза;

смотреть вниз-вверх, вправо-влево;

начертить глазами квадрат, букву S.

Упражнения нужно делать в утреннее и вечернее время, а также в перерывах между работой за компьютером.