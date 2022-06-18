Можно ли улучшить зрение?

Глаза — один из шести анализаторов, с помощью которого мы воспринимаем окружающий мир. Доказано, что до 90% информации о внешней среде мы получаем благодаря зрению. Поэтому снижение зрения — нежелательный процесс, который негативно влияет на качество жизни человека.
Почему падает зрение?
Снижение зрения может быть как временным (к примеру, из-за постоянных нагрузок на глаза), так и постоянным. Среди причин, которые вызывают ухудшение зрения, выделяют:
- хроническую усталость глаз;
- долгую работу перед экраном монитора, в смартфоне;
- недосыпание;
- недостаток витаминов в организме;
- пассивный образ жизни (без физических нагрузок);
- работу при ярком или наоборот слишком тусклом свете;
- редкое моргание, приводящее к “синдрому сухого глаза”;
- наследственность.
Снижение зрения может быть осложнением хронического заболевания других органов и систем: сахарного диабета, патологии щитовидной железы, злокачественного новообразования в головном мозге, заболеваний позвоночника. Причиной того, что человек плохо видит, могут стать непосредственно заболевания глаз (близорукость, дальнозоркость, катаракта).
Как улучшить зрение в домашних условиях?
При снижении зрения нужно обратиться к врачу для прохождения диагностических процедур, постановки диагноза и назначения лечения. Существуют общие рекомендации, которым нужно следовать при ухудшении зрения:
- при работе за компьютером делать перерывы каждые 30-50 минут;
- при чтении книг или документов с экрана смартфона делать меньше яркость и увеличить шрифт;
- не забывать моргать при работе с гаджетами;
- не читать на ходу, в транспорте;
- при чтении книги соблюдать расстояние от текста до глаз не менее 30 см, при работе за компьютером — 50-60 см;
- ложится спать до полуночи;
- здоровый сон должен длится не меньше 8 часов;
- ежедневно гулять на свежем воздухе;
- отказаться от курения;
- делать массаж шейно-воротниковой зоны (при назначении врача);
- выполнять упражнения для зрения;
- скорректировать рацион питания (кушать продукты с высоким содержанием витамина А, омега-кислот: чернику, морковь, зелень, свеклу, тыкву, морскую рыбу, творог).
Гигиена глаз важна не только для улучшения зрения, но и для того, чтобы предотвратить его снижение.
Зарядка для глаз
Существует много методик упражнений для улучшения зрения, поэтому предварительно рекомендуем проконсультироваться у офтальмолога. Зарядка для глаз включает:
- быстро моргать на протяжении 2 минут;
- несколько минут смотреть вдаль, после чего перевести взгляд на объект, который находится на близком расстоянии от глаз;
- сильно зажмурить глаза на 5 секунд, после чего их широко открыть;
- тремя пальцами руки несильно надавить на веки, через 1-2 секунды убрать пальцы и открыть глаза;
- смотреть вниз-вверх, вправо-влево;
- начертить глазами квадрат, букву S.
Упражнения нужно делать в утреннее и вечернее время, а также в перерывах между работой за компьютером.
Витамины для зрения
Для сохранения зрения необходимо рационально питаться, употреблять продукты с питательными веществами, которые полезны для глаз. К витаминам, полезным для зрения относятся:
- витамин А и бета-каротин, родопсин — есть в моркови, препятствуют помутнению хрусталика и дегенерации желтого пятна. Родопсин отвечает за хорошее зрение при плохом освещении;
- витамин С — замедляет развитие катаракты и дегенерации желтого тела, играет важную роль в антиоксидантной системе. Витамин С поступает в организм вместе с апельсинами, киви, клубникой, брокколи, болгарским перцем;
- витамин Е — содержится в миндале, арахисе, кедровых орехах. Его роль в сохранении зрения такая же, как и витамина С;
- лютеин — в норме есть в сетчатке глаза, выступает антиоксидантом, замедляет процессы помутнения хрусталика и дегенерации желтого тела. Есть в шпинате, капусте, репе.
Витамины должны в нужном количестве регулярно поступать в организм человека, а не только тогда, когда отмечается снижение зрения. Витаминные комплексы поддерживают не только зрительную функцию, но и работоспособность всего организма в целом.
Как курение влияет на зрение?
Курение негативно влияет на зрение, наиболее ядовитыми веществами для зрения являются никотин и цианид, входящие в состав сигарет. Вред пассивного курения (когда человек не курит, но стоит рядом с курящим) равноценен губительному влиянию сигарет на организм курильщика. Снижение зрения может быть спровоцировано курением из-за того, что сигаретный дым:
- вызывает раздражение глаз;
- является аллергеном и может вызвать конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза);
- содержит в своем составе вещества, которые могут стать причиной воспаления сосудов глаза (увеита);
- повышает риски утолщения сосудистых стенок и образования бляшек (симптомов атеросклероза);
- ускоряет процессы помутнения хрусталика (возникновения катаракты).
При снижении зрения важно отказаться от курения, иначе вышеперечисленные факторы будут продолжать приносить вред здоровью, несмотря на лечение.
Передается ли плохое зрение по наследству?
Фактором риска снижения зрения является наследственность. Однако, родители передают ребенку не плохое зрение, а предрасположенность к тому или иному заболеванию глаз. Если оба родителя имеют проблемы со зрением, вероятность плохого зрения у ребенка около 80 %, если только один из родителей — 30%. Наличие генетической предрасположенности не означает, что у ребенка со 100% вероятностью возникнет заболевание. Зная, что ребенок склонен к ухудшению зрения, родители должны внимательно корректировать его образ жизни (полноценный сон, рациональное питание, активный образ жизни, ежедневные прогулки, ограничение времени для игр/просмотра мультфильмов за ноутбуком, смартфоном, планшетом).
При необратимых процессах в глазах, снижение зрения нельзя вылечить, обратимые патологии в некоторых случаях требуют продолжительного лечения. Поэтому лучше соблюдать рекомендации по профилактике ухудшения зрительной функции. При первых симптомах необходимо записаться на консультацию к офтальмологу.
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АНТИФИШКИ
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Но к сожалению этим надо заниматься на постоянной основе, а я не стал. И уже к зиме зрение опять упало и я вернулся к очкам.
Возможно важным фактором сыграло отсутствие гаджетов и прочей электроники.
Так что всё возможно, за глазами нужно следить, как и за всем телом.
Все описанное не более, чем гимнастика для глаз.
А факторов сопутствующих ухудшению зрения вагон и маленькая тележка. Начиная от образа жизни, гигиены зрения и заканчивая возрастом.