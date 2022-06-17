"Типичная тупая русская тётка": жена *Невзорова приревновала мужа к Овсянниковой

Жена *Невзорова приревновала его к Марине Овсянниковой и написала эмоциональный пост, в котором назвала Овсянникову агентом российских спецслужб и «типичной тупой русской тёткой». Ещё и намекнула, что муж тоже скоро выскажется... В общем, эта Овсянникова для них сломалась, несите новую. Такие вот жабогадюкинские новости.
Супруга российского журналиста Александра Невзорова (*признан в РФ иноагентом), демонстративно в даный момент меняющего гражданство на украинское, закритиковала бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову.
По мнению Лидии Невзоровой, героизм Овсянниковой, появившейся в прямом эфире Первого канала с плакатом, оказался перечеркнут ее дальнейшими действиями. В частности, постом в соцсетях против "коллективной ответственности россиян" с призывом не наказывать все население страны санкциями, потому что теперь её родители и дети, оставшиеся в РФ, страдают от введенных мер.
Если изначально, по мнению Невзоровой, Овсянникова поступила по воле сердца, то потом "с ней поговорили", и она превратилась в "прокремлевского вещателя". Как известно, после акции с плакатом многие известные представители оппозиции Овсянникову поддержали. В их числе был и Невзоров, который позже изменил свое мнение.
«Признаюсь, мы не следили за Овсянниковой после того ее героического перформанса. Никогда не слышали, что она говорит и не читали ее соцсети. Сегодня мне прислали ее пост, за что большое спасибо! Показала его и Александру Глебовичу*. То, что она говорит, если не преступление, то просто беспробудная глупость. Стандартная и омерзительная тупость типичной русской тетки, лишенной привычного комфорта»,
"Мне жаль что Овсянникова имеет популярность на Западе и что Невзоров за нее заступался, — пишет жена журналиста. — Мне надо было изучить вопрос и показать ему <...> ведь за подготовку новостей в нашей семье отвечаю я <...> Прошу прощения у всех за дезинформацию супруга".
После демарша на ТВ Овсянникова покинула Россию, получила работу в немецком издании и начала давать интервью европейским журналистам, призывая смягчать санкции.
Пост Невзоровой вызвал ожесточенные споры в соцсетях. Многие подписчики оказались с ней солидарны, считая, что Овсянникова изменила свою точку зрения из-за желания получить выгоду.
Однако нашлось и немало тех, кто за Овсянникову вступился. Эта часть аудитории предполагает, что женщина, может быть вынуждена делать что-то из опасений за своих близких, которым, якобы, может грозить опасность. Также пользователи пишут, что попытки возложить ответственность за решения властей на всех без разбора простых жителей страны несправедливы. Сам Невзоров перепостил высказывания супруги, но пока хранит молчание.
Ранее стало известно, что Александру *Невзорову, не смотря на сообщения СМИ, так и не выдали украинское гражданство. 7 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакого гражданства Невзорову так не было предоставлено, ведь для этого есть целая процедура, и главное, - он должен отказаться от российского.
Тем временем, Марина Овсянникова окончательно впала в немилость за пределами России, которую публично предала - не помогают ни смена фамилии на украинскую (Ткачук), ни и публичные покаяния.
"Она не должна остаться в этой стране. Мешайте ей передвигаться, жить, отдыхать. Делайте всё, что бы ей было невозможно здесь находиться", - призвали на днях авторы популярного украинского наци-паблика "Катарсис". А на одном из украинских телеканалов правая рука Гордона Алеся Бацман и вовсе назвала Овсянникову "мыльным пузырём, надутым ФСБ", таким образом, окончательно похоронив укроинизацию бывшей сотрудницы Первого канала.
*А.Невзоров - признан в России иногентом
Источник:
АНТИФИШКИ
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