"Типичная тупая русская тётка": жена *Невзорова приревновала мужа к Овсянниковой

Супруга российского журналиста Александра Невзорова (*признан в РФ иноагентом), демонстративно в даный момент меняющего гражданство на украинское, закритиковала бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову.

По мнению Лидии Невзоровой, героизм Овсянниковой, появившейся в прямом эфире Первого канала с плакатом, оказался перечеркнут ее дальнейшими действиями. В частности, постом в соцсетях против "коллективной ответственности россиян" с призывом не наказывать все население страны санкциями, потому что теперь её родители и дети, оставшиеся в РФ, страдают от введенных мер.

Если изначально, по мнению Невзоровой, Овсянникова поступила по воле сердца, то потом "с ней поговорили", и она превратилась в "прокремлевского вещателя". Как известно, после акции с плакатом многие известные представители оппозиции Овсянникову поддержали. В их числе был и Невзоров, который позже изменил свое мнение.

«Признаюсь, мы не следили за Овсянниковой после того ее героического перформанса. Никогда не слышали, что она говорит и не читали ее соцсети. Сегодня мне прислали ее пост, за что большое спасибо! Показала его и Александру Глебовичу*. То, что она говорит, если не преступление, то просто беспробудная глупость. Стандартная и омерзительная тупость типичной русской тетки, лишенной привычного комфорта»,

"Мне жаль что Овсянникова имеет популярность на Западе и что Невзоров за нее заступался, — пишет жена журналиста. — Мне надо было изучить вопрос и показать ему <...> ведь за подготовку новостей в нашей семье отвечаю я <...> Прошу прощения у всех за дезинформацию супруга".