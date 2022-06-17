FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9130 постов • 1327 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
"Типичная тупая русская тётка": жена *Невзорова приревновала мужа к Овсянниковой

"Типичная тупая русская тётка": жена *Невзорова приревновала мужа к Овсянниковой

Автор:
17 июня 2022 23:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Лидия Невзорова   Овсянникова   либералы   невзоров   пост   тупая   тётка   
1183
3
1

Жена *Невзорова приревновала его к Марине Овсянниковой и написала эмоциональный пост, в котором назвала Овсянникову агентом российских спецслужб и «типичной тупой русской тёткой». Ещё и намекнула, что муж тоже скоро выскажется... В общем, эта Овсянникова для них сломалась, несите новую. Такие вот жабогадюкинские новости.

Супруга российского журналиста Александра Невзорова (*признан в РФ иноагентом), демонстративно в даный момент меняющего гражданство на украинское, закритиковала бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову.

По мнению Лидии Невзоровой, героизм Овсянниковой, появившейся в прямом эфире Первого канала с плакатом, оказался перечеркнут ее дальнейшими действиями. В частности, постом в соцсетях против "коллективной ответственности россиян" с призывом не наказывать все население страны санкциями, потому что теперь её родители и дети, оставшиеся в РФ, страдают от введенных мер.

Если изначально, по мнению Невзоровой, Овсянникова поступила по воле сердца, то потом "с ней поговорили", и она превратилась в "прокремлевского вещателя". Как известно, после акции с плакатом многие известные представители оппозиции Овсянникову поддержали. В их числе был и Невзоров, который позже изменил свое мнение.

«Признаюсь, мы не следили за Овсянниковой после того ее героического перформанса. Никогда не слышали, что она говорит и не читали ее соцсети. Сегодня мне прислали ее пост, за что большое спасибо! Показала его и Александру Глебовичу*. То, что она говорит, если не преступление, то просто беспробудная глупость. Стандартная и омерзительная тупость типичной русской тетки, лишенной привычного комфорта»,

"Мне жаль что Овсянникова имеет популярность на Западе и что Невзоров за нее заступался, — пишет жена журналиста. — Мне надо было изучить вопрос и показать ему <...> ведь за подготовку новостей в нашей семье отвечаю я <...> Прошу прощения у всех за дезинформацию супруга".

После демарша на ТВ Овсянникова покинула Россию, получила работу в немецком издании и начала давать интервью европейским журналистам, призывая смягчать санкции.

Пост Невзоровой вызвал ожесточенные споры в соцсетях. Многие подписчики оказались с ней солидарны, считая, что Овсянникова изменила свою точку зрения из-за желания получить выгоду.

Однако нашлось и немало тех, кто за Овсянникову вступился. Эта часть аудитории предполагает, что женщина, может быть вынуждена делать что-то из опасений за своих близких, которым, якобы, может грозить опасность. Также пользователи пишут, что попытки возложить ответственность за решения властей на всех без разбора простых жителей страны несправедливы. Сам Невзоров перепостил высказывания супруги, но пока хранит молчание.

Ранее стало известно, что Александру *Невзорову, не смотря на сообщения СМИ, так и не выдали украинское гражданство. 7 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакого гражданства Невзорову так не было предоставлено, ведь для этого есть целая процедура, и главное, - он должен отказаться от российского.

Тем временем, Марина Овсянникова окончательно впала в немилость за пределами России, которую публично предала - не помогают ни смена фамилии на украинскую (Ткачук), ни и публичные покаяния.

"Она не должна остаться в этой стране. Мешайте ей передвигаться, жить, отдыхать. Делайте всё, что бы ей было невозможно здесь находиться", - призвали на днях авторы популярного украинского наци-паблика "Катарсис". А на одном из украинских телеканалов правая рука Гордона Алеся Бацман и вовсе назвала Овсянникову "мыльным пузырём, надутым ФСБ", таким образом, окончательно похоронив укроинизацию бывшей сотрудницы Первого канала.


*А.Невзоров - признан в России иногентом

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Лидия Невзорова   Овсянникова   либералы   невзоров   пост   тупая   тётка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Kusok 13 часов назад
Из всего этого я для себя только одну новость узнал - что у Невзорова есть жена. Я всегда считал что он гей. Хотя одно другому не мешает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
25k
Ваня 6 часов назад
нафуй постить этих чмошников сюда?!! свалили, сдохли и хрен с ними...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 7 часов назад
@бала жаба гадюку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 8 часов назад
Кто все эти люди вообще, почему о них все время пишут на фишках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi 8 часов назад
Прям тайны мадридского двора в среде предателей)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Александер 10 часов назад
Кал назвал помёт говном...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Fat boy slim is * in a heaven 11 часов назад
Невзоров теперь хохол, и ему там самое место. Овсянникова просто дура. Что тут обсуждать? Плюнули и забыли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Миха 12 часов назад
вот нас рать на них усех!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
shoes546 13 часов назад
автар вываливай такую х.у.й.н.ю своим друзьям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Андрей 15 часов назад
А если про эту невзоровскую потаскуху и шмару сказать, что она «типичная тупая ....ая тётка», то эта дешёвая тряпка завопила бы про оскорбление по национальному признаку и о национализме? Думаю, что заверещала бы как крыса, которой прищемили дверью хвост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
shoes546 Андрей 13 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47824



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 детей, которые прочувствовали жизнь от и до, и уже ничему не удивляются
15 детей, которые прочувствовали жизнь от и до, и уже ничему не удивляются
Антиковидное безумие пошло на спад. На сцену выходят плоскоземельцы. Снова
Антиковидное безумие пошло на спад. На сцену выходят плоскоземельцы. Снова
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Овощи-убийцы: так ли полезна и безопасна растительная пища, как о ней говорят?
Овощи-убийцы: так ли полезна и безопасна растительная пища, как о ней говорят?
Робот Дуняша с четвёртым размером груди произвела фурор на Петербуржском экономическом форуме
Робот Дуняша с четвёртым размером груди произвела фурор на Петербуржском экономическом...
Новости, которые уже невозможно читать
Новости, которые уже невозможно читать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и поговорили

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#забавно#комментарии#подборка#аварии#новости#природа#автомир
#Юмор#картинки#животные#люди#Приколы#дтп#автомобили#сатира#кино#познавательно
#интересно#история#в мире#Разное#сарказм#милота#архитектура#авто аварии#США#собака
Русские мужчины-самые крутые в мире Русские мужчины-самые крутые в мире "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию Артемию Лебедеву грозит до 5 лет тюрьмы за «реабилитацию нацизма» Артемию Лебедеву грозит до 5 лет тюрьмы за «реабилитацию нацизма» «Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается «Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж "Все проблемы в мире из-за баб": жителю Омска грозит колония за пост о женщинах в "ВК" "Все проблемы в мире из-за баб": жителю Омска грозит колония за пост о женщинах в "ВК"

На что жалуетесь?

Вернуться