Тревожные фотографии, которые гарантированно заставят вас понервничать

Ничто так не освежает чувство жизни, как старая добрая порция экстрима. К сожалению, эта забава не всем по плечу и карману, но сегодня у вас есть возможность наполнить свою кровь адреналином, не вставая с дивана и не выпуская телефон из руки. Вас ждут экстремальные, рисковые и просто случайным образом получившиеся ситуации, просмотр которых, заставит ваши ладони вспотеть. Не забудьте выпить чая с ромашкой!
Одна из самых тревожных гифок в моей жизни
Бесконечно высокое дерево
Такое явление называется карстовая воронка, и до сих пор точно неизвестно, почему внезапно в земле могут образовываться подобные воронкообразные дыры, которые к верху расширяются.
В паре сантиметров от травмы
От первого лица этот трюк смотрится куда страшнее
Экстремальное развлечение
Это было близко
Незваный гость
Вот почему нельзя разрешать детям прыгать с моста — они всегда найдут, как сделать это ещё экстремальнее
Прыжок в небеса
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Рогокрылая эмпуза: самки этих богомолов отказываются поедать своего кавалера!
- Кто такие готтентоты, от которых пошла мода на большие круглые «пятые точки»
- Как из долины Нила перевозили огромные древние статуи, прежде чем затопить местность
- Титаноиды: первые млекопитающие размера XXL
- Деревья квадратной формы в панамской деревушке