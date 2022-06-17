Тревожные фотографии, которые гарантированно заставят вас понервничать

Ничто так не освежает чувство жизни, как старая добрая порция экстрима. К сожалению, эта забава не всем по плечу и карману, но сегодня у вас есть возможность наполнить свою кровь адреналином, не вставая с дивана и не выпуская телефон из руки. Вас ждут экстремальные, рисковые и просто случайным образом получившиеся ситуации, просмотр которых, заставит ваши ладони вспотеть. Не забудьте выпить чая с ромашкой!