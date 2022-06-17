Тревожные фотографии, которые гарантированно заставят вас понервничать

FISHKINET
Новости, которые уже невозможно читать Новости, которые уже невозможно читать 20 забавных снимков, сделанные в самый нужный момент 20 забавных снимков, сделанные в самый нужный момент В копилку эрудита: интересные факты о Солнце В копилку эрудита: интересные факты о Солнце В любой момент могу бросить: пост о зависимости В любой момент могу бросить: пост о зависимости Наглому таксисту из Нижнего Новгорода объяснили, что нужно уважать других на дороге Наглому таксисту из Нижнего Новгорода объяснили, что нужно уважать... Парень догнал и поколотил воришку, стащившего у него самокат Парень догнал и поколотил воришку, стащившего у него самокат Пятничный чёрно-белый юмор Пятничный чёрно-белый юмор Интересные факты из жизни амишей Интересные факты из жизни амишей Сайдквесты, лаги и честные разрабы: мемная подборка для геймеров Сайдквесты, лаги и честные разрабы: мемная подборка для геймеров Песня этого гавайского великана растрогала весь мир Песня этого гавайского великана растрогала весь мир На позитиве На позитиве Нарушитель обиделся на то, что его заставили развернуться, и устроил ДТП Нарушитель обиделся на то, что его заставили развернуться, и... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Собака отказалась покинуть госпиталь, где умер ее владелец Собака отказалась покинуть госпиталь, где умер ее владелец Крокодиловы слёзы и провальное интервью: что там опять у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд Крокодиловы слёзы и провальное интервью: что там опять у Джонни... Белые медведи адаптируются к отсутствию снега Белые медведи адаптируются к отсутствию снега Африканский пастор обманул прихожанку, сказав, что может стать невесомым Африканский пастор обманул прихожанку, сказав, что может стать... Доберман обещал стать хорошим охранником, но что-то пошло не так Доберман обещал стать хорошим охранником, но что-то пошло не так Два водителя неудачно попытались проскочить перекрёсток на «жёлтый» Два водителя неудачно попытались проскочить перекрёсток на «жёлтый»
Тревожные фотографии, которые гарантированно заставят вас понервничать

Тревожные фотографии, которые гарантированно заставят вас понервничать

Автор:
17 июня 2022 22:45
Метки: интересно   познавательно   фото   
971
30
Включить все анимашки

Ничто так не освежает чувство жизни, как старая добрая порция экстрима. К сожалению, эта забава не всем по плечу и карману, но сегодня у вас есть возможность наполнить свою кровь адреналином, не вставая с дивана и не выпуская телефон из руки. Вас ждут экстремальные, рисковые и просто случайным образом получившиеся ситуации, просмотр которых, заставит ваши ладони вспотеть. Не забудьте выпить чая с ромашкой!

×
×

Такое явление называется карстовая воронка, и до сих пор точно неизвестно, почему внезапно в земле могут образовываться подобные воронкообразные дыры, которые к верху расширяются.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: интересно   познавательно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
ZiDAN10 6 часов назад
От многих
:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Viktor 3 часа назад
Дебильные заголовки - гарантированно, заставят нервничать! Ну не заставили они меня нервничать, вот только такие подписи, которые автОр тупо копирует, немножко выводят из себя!


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Доктор Джонс 7 часов назад
Хороша подборка, очкосжимательная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4247530



Другие посты автора
Популярное
25 гениев, которые победили систему, следуя правилам
25 гениев, которые победили систему, следуя правилам
Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе
Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Следующий! Младший брат Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ
Следующий! Младший брат Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ
Робот Дуняша с четвёртым размером груди произвела фурор на Петербуржском экономическом форуме
Робот Дуняша с четвёртым размером груди произвела фурор на Петербуржском экономическом...
Новости, которые уже невозможно читать
Новости, которые уже невозможно читать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и поговорили

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#люди#подборка#автомобили#Приколы#архитектура#США#природа
#фото#животные#дтп#факты#в мире#комментарии#сарказм#новости#автомир#gif
#прикол#история#забавно#Разное#аварии#милота#авто аварии#сатира#собака#Еда
Русские мужчины-самые крутые в мире Русские мужчины-самые крутые в мире Деревья квадратной формы в панамской деревушке Деревья квадратной формы в панамской деревушке Рогокрылая эмпуза: самки этих богомолов отказываются поедать своего кавалера! Рогокрылая эмпуза: самки этих богомолов отказываются поедать своего кавалера! Как из долины Нила перевозили огромные древние статуи, прежде чем затопить местность Как из долины Нила перевозили огромные древние статуи, прежде чем затопить местность Кто такие готтентоты, от которых пошла мода на большие круглые «пятые точки» Кто такие готтентоты, от которых пошла мода на большие круглые «пятые точки» Самые удивительные метеориты Самые удивительные метеориты

На что жалуетесь?

Вернуться