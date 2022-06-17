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Модель Playboy разбогатела, помогая женщинам вычислять мужчин-изменщиков

Модель Playboy разбогатела, помогая женщинам вычислять мужчин-изменщиков

Автор:
17 июня 2022 13:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Carolina Lekker   Playboy   Разоблачение   измена   миссия   модель   помощь   шоу бизнес   
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Каролина Леккер из Барселоны рассказала, что таким образом заработала свыше 7000 фунтов стерлингов и останавливаться на этом не намерена.

Каролина Леккер уверена: многие из мужчин изменяют своим женам и подругам. Даже если они тщательно вычищают историю браузера на своих компьютерах и не дают ни глазком взглянуть на переписки в мессенджерах, вычислить изменщика можно. Девушка взяла на себя эту миссию и помогает женщинам разоблачать неверных любимых.


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За свою работу модель берет вознаграждение: 1400 фунтов стерлингов (около 97 тысяч рублей). По её словам, несмотря на скрытность некоторых мужчин, разоблачить их всё-таки можно. Так, чаще всего удача улыбается Леккер, если она начинает переписываться с предполагаемым изменщиком в деловых соцсетях. К примеру, на сайте для поиска и установления деловых контактов LinkedIn (в России соцсеть заблокирована). Найдя нужный профиль, она обращается к мужчине с вопросом о работе, а дальше, когда завязывается непринужденная переписка, ждёт, когда ее пригласят на свидание. После этого работа Леккер считается законченной. Она отправляет скрины сообщений подруге/жене своего визави и берет с нее деньги за выполненную услугу.


Таким образом модель заработала неплохие деньги и уверена: это только начало. На симпатичную модель клюют многие мужчины, так что без дополнительного заработка она не останется. Хотя, как подчёркивает Каролина, свою деятельность по разоблачению она рассматривает как миссию и помощь женщинам, пусть и небесплатную.


Увидев фото Каролины, мужчины совершенно теряют самообладание и осторожность. Да и многие устояли, если бы увидели в папке "входящие" сообщения от модели Playboy? Обманом свою деятельность Леккер не считает, поэтому её совесть абсолютно чиста. Ну, а мужчинам, которые не против сходить налево, следует быть начеку: вдруг симпатичная незнакомка, которая просит помощи в рабочем чате, тоже из клана миссионрш-разоблачительниц?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Carolina Lekker   Playboy   Разоблачение   измена   миссия   модель   помощь   шоу бизнес   
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11  комментариев
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Я понял, изменяют в основном мужчины. А с кем изменяют? Или женщины опять вроде как не при делах?
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69k
Максим 14 минут назад
НУ если мужики клюют на такую муклу, что у них должно быть в головах.. откуда такая нереальная самоуверенность!?!? Учитывая что такие как эта модель меньше чем за штуку даже сосать не будут)
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−60
300n 19 минут назад
Всегда можно сказать своей девушке, что знал, что это подстава, а на свидание согласился только чтоб разоблачить их затею. Девушка еще крайней останется.
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2k
АлексЮстасу 20 минут назад
Пятерых уже сдала. Интересно, с ней они кувыркались? Судя по её пляжному фото, знакомство и, что там у них было дальше, происходило в темноте. Потому что в такое лицо смотреть страшновато.
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18k
nobody® 20 минут назад
Ну, а мужчинам следует быть начеку: вдруг симпатичная незнакомка, которая просит помощи в рабочем чате, тоже из клана моделей Playboy?
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9k
Сол Гудман 23 минуты назад
А где факт измены? Даже на пол шышечки не загнали, так не интересно, не зачет
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3k
salim777 Полчаса назад
Хорошенькая "помощь" женщинам за деньги. За деньги, видимо, можно нанять нигера, который пырнёт эту силиконовую "помощницу женщин" и всё тип-топ. Вы за деньги и мы за деньги.
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6k
Shtoppi 50 минут назад
Вот овца)))
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3k
Едондер пуп 50 минут назад
Кто-то из кинутых статеечку запустил. Обломал бизнес, так сказать. Ну, в деловых сетях такие и находятся: ты - мне, я- тебе.
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30k
Игорь Час назад
Модели Плейбой уже не те...


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6k
Алексей 2 часа назад
И чем это отличается от тех мусоров, что фен журналюге в карман засовывали?) Будто бы если этим меркантильным "вычислительницам" по аналогии напишет какой-нибудь мачо-мэн с хером 30см и счётом в банке, они тут же не побегут на кукан)
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