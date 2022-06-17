Модель Playboy разбогатела, помогая женщинам вычислять мужчин-изменщиков

Каролина Леккер из Барселоны рассказала, что таким образом заработала свыше 7000 фунтов стерлингов и останавливаться на этом не намерена.
Каролина Леккер уверена: многие из мужчин изменяют своим женам и подругам. Даже если они тщательно вычищают историю браузера на своих компьютерах и не дают ни глазком взглянуть на переписки в мессенджерах, вычислить изменщика можно. Девушка взяла на себя эту миссию и помогает женщинам разоблачать неверных любимых.
За свою работу модель берет вознаграждение: 1400 фунтов стерлингов (около 97 тысяч рублей). По её словам, несмотря на скрытность некоторых мужчин, разоблачить их всё-таки можно. Так, чаще всего удача улыбается Леккер, если она начинает переписываться с предполагаемым изменщиком в деловых соцсетях. К примеру, на сайте для поиска и установления деловых контактов LinkedIn (в России соцсеть заблокирована). Найдя нужный профиль, она обращается к мужчине с вопросом о работе, а дальше, когда завязывается непринужденная переписка, ждёт, когда ее пригласят на свидание. После этого работа Леккер считается законченной. Она отправляет скрины сообщений подруге/жене своего визави и берет с нее деньги за выполненную услугу.
Таким образом модель заработала неплохие деньги и уверена: это только начало. На симпатичную модель клюют многие мужчины, так что без дополнительного заработка она не останется. Хотя, как подчёркивает Каролина, свою деятельность по разоблачению она рассматривает как миссию и помощь женщинам, пусть и небесплатную.
Увидев фото Каролины, мужчины совершенно теряют самообладание и осторожность. Да и многие устояли, если бы увидели в папке "входящие" сообщения от модели Playboy? Обманом свою деятельность Леккер не считает, поэтому её совесть абсолютно чиста. Ну, а мужчинам, которые не против сходить налево, следует быть начеку: вдруг симпатичная незнакомка, которая просит помощи в рабочем чате, тоже из клана миссионрш-разоблачительниц?
Источник:
АНТИФИШКИ
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