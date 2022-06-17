Модель Playboy разбогатела, помогая женщинам вычислять мужчин-изменщиков

За свою работу модель берет вознаграждение: 1400 фунтов стерлингов (около 97 тысяч рублей). По её словам, несмотря на скрытность некоторых мужчин, разоблачить их всё-таки можно. Так, чаще всего удача улыбается Леккер, если она начинает переписываться с предполагаемым изменщиком в деловых соцсетях. К примеру, на сайте для поиска и установления деловых контактов LinkedIn (в России соцсеть заблокирована). Найдя нужный профиль, она обращается к мужчине с вопросом о работе, а дальше, когда завязывается непринужденная переписка, ждёт, когда ее пригласят на свидание. После этого работа Леккер считается законченной. Она отправляет скрины сообщений подруге/жене своего визави и берет с нее деньги за выполненную услугу.



