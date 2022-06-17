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19 примеров рыночных ценников, которые привлекают клиентов получше неоновых вывесок

19 примеров рыночных ценников, которые привлекают клиентов получше неоновых вывесок

Автор:
17 июня 2022 08:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   креатив   маркетинг   рынок   умора   ценник   
1803
20

Вот с кого нужно брать пример современным рекламщикам. Какой бы причудливой и смешной ни была реклама на рынках, факт остаётся фактом — она работает.

Сколько бы торговых центров и супермаркетов ни появилось, часть людей всё равно никогда не изменит классическим рынкам. Действительно, в каком магазине встретишь такой колорит? Чего только стоят рыночные ценники и подписи к товарам, зачастую сделанные от руки. А какие чудеса маркетинга порой проявляют продавцы при помощи одного только маркера.


Когда уже сдали нервы

×
×

А где проходит эта тонкая грань между «пробовать» и «жрать»?


Волшебные мандарины

Сало должно быть доступным для всех категорий потребителей

И как тут пройти мимо и не купить?

Отменный уровень сервиса

Чёт прям манит надкусить.


Сила маркетинга

Понятно?

Усатый дегустатор

Если кот ест, значит рыбка норм.


Кажется, лекарство от всех болезней было прямо у нас под носом

i

Ошибочка вышла

Для тех, кому мало стандартных порций

И никак иначе

Чаще всего в магазинах встречаются помидоры со вкусом ничего.


Для любителей экзотики

Да… с экологией в Тюмени не очень. Между прочим, я тут живу уже 35 лет и ничего. Жабры не очень видно.


А вот сейчас было обидно

Вариация сосисок в тесте

Рыночная мудрость

Скидка — относительна.


Цена понтов

Том Круз знает толк в фермерстве

Лучшая характеристика вкуса сладости

Срочно надо фото соседки. Без него вкус не понятен!

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   креатив   маркетинг   рынок   умора   ценник   
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5  комментариев
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А.Берестенко Час назад
Вот таки дела!

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Андрей 7 минут назад
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Пуриц Жорж 15 минут назад
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Александр 39 минут назад
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