19 примеров рыночных ценников, которые привлекают клиентов получше неоновых вывесок

Сколько бы торговых центров и супермаркетов ни появилось, часть людей всё равно никогда не изменит классическим рынкам. Действительно, в каком магазине встретишь такой колорит? Чего только стоят рыночные ценники и подписи к товарам, зачастую сделанные от руки. А какие чудеса маркетинга порой проявляют продавцы при помощи одного только маркера.

Когда уже сдали нервы