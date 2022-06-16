Она подвергалась нападкам из-за того, что правдоподобно сыграла гестаповку в "17 мгновений весны". Как сложилась жизнь Ольги Сошниковой

Ольга Сошникова родилась и росла в Москве. Её лучшие подруги были из обеспеченных семей. Им давали карманные деньги, на которые они ходили в кинотеатр и на спектакли, а вот наша героиня такого себе позволить не могла, её семья была совсем небогатой. Оля грустила, когда подруги развлекались без неё, и как-то отец решил соорудить для неё домашний театр своими руками. В комнате он сделал деревянную маленькую сцену и нашёл всякий ненужных хлам, который использовал как декорации.

Впервые на этой сцене выступили все близкие родственники Ольги, а сама девочка была единственным зрителем. Стоит упомянуть, что это выступление было её подарком на Новый год. В последующие дни наша героиня нередко разыгрывала в домашнем театре импровизированные сцены с подружками и родителями, а после окончания школы она решила стать настоящей актрисой.