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Она подвергалась нападкам из-за того, что правдоподобно сыграла гестаповку в "17 мгновений весны". Как сложилась жизнь Ольги Сошниковой

Она подвергалась нападкам из-за того, что правдоподобно сыграла гестаповку в "17 мгновений весны". Как сложилась жизнь Ольги Сошниковой

Автор:
16 июня 2022 23:01
Метки: актриса   история творчества   кино   
235
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Многие артисты отказываются от отрицательных ролей в фильмах, так как боятся, что зрители их возненавидят. Наша сегодняшняя героиня – Ольга Сошникова, в 1972 году блистательно сыграла бесчувственную и бесчеловечную Барбару в фильме “Семнадцать мгновений весны”. Из-за этой роли на неё несколько раз нападали на улице, оскорбляли, писали неприятные письма, а режиссёры отказывались с ней работать.

Ольга Сошникова родилась и росла в Москве. Её лучшие подруги были из обеспеченных семей. Им давали карманные деньги, на которые они ходили в кинотеатр и на спектакли, а вот наша героиня такого себе позволить не могла, её семья была совсем небогатой. Оля грустила, когда подруги развлекались без неё, и как-то отец решил соорудить для неё домашний театр своими руками. В комнате он сделал деревянную маленькую сцену и нашёл всякий ненужных хлам, который использовал как декорации.


Впервые на этой сцене выступили все близкие родственники Ольги, а сама девочка была единственным зрителем. Стоит упомянуть, что это выступление было её подарком на Новый год. В последующие дни наша героиня нередко разыгрывала в домашнем театре импровизированные сцены с подружками и родителями, а после окончания школы она решила стать настоящей актрисой.

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В театральный вуз Ольга поступила без особого труда, но почти сразу после зачисления она вышла замуж и родила дочку Айгуль. Учёба, как и приглашения на съёмки от кинорежиссёров, отошли на второй план. По этой причине её даже хотели отчислить, и так бы и случилось, если бы за неё не заступился сам Сергей Герасимов, влиятельный режиссёр и руководитель театрального вуза. Когда Ольга Сошникова получила диплом, она могла бы получить множество ролей в фильмах, а также могла бы стать актрисой в любом столичном театре – приглашений было очень много.


Однако вместо карьеры красавица выбрала семью, и вскоре переехала на родину мужа - в Казахстан. Там она устроилась в киностудию “Казахфильм” и начала снимать документальные фильмы на заказ.

В Казахстане муж Ольги Сошниковой смог стать востребованным оператором и спустя годы его пригласили на работу в Москву. Таким образом, семья снова оказалась в столице. Как только они переехали, наша героиня пополнила штат киностудии “Мосфильм” и приступила к съёмкам в кино. Её можно было увидеть в эпизодических ролях в картинах: “Любовь Серафима Фролова”, “Городской романс”, “Неподсуден” и “Седьмое небо”.


А в 1972 году талантливая Татьяна Лиознова, режиссёр фильма “Семнадцать мгновений весны”, пригласила актрису на роль бесчувственной гестаповки Барбары. Сошникова сыграла злодейку так правдоподобно, что многие зрители на первых показах фильма закрывали глаза, во весь голос выкрикивали оскорбления, а кто-то и вовсе покидал зал, особенно на жестоком моменте с младенцем.

Все люди, безусловно, разные. Есть такие, кто ассоциирует сцены из кино с реальностью. Вот именно такие личности начали поливать Ольгу Сошникову грязью, когда картина “17 мгновений весны” вышла в прокат. Актриса дважды подвергалась нападкам на улице, причём, с кулаками на неё шли мужчины. К счастью, в обоих случаях ей помогли проходящие мимо люди, и только поэтому она пострадала незначительно. Некоторые присылали ей письма с оскорблениями и угрозами.

Нередко их присылали в киностудию, в которой работала Ольга Сошникова. Режиссёры боялись давать ей новые роли, ведь только из-за её участия, фильмы могли получить плохие оценки от критиков и зрителей. Однако совсем без ролей актриса не осталась. Иногда её звали на съёмки, но сцены с ней были очень короткими.

Некоторые лживые журналисты говорят, что Ольга Ильинична закрылась ото всех из-за неудач в карьере. Сейчас, в возрасте 76 лет, она действительно отказывается сниматься в фильмах и телепередачах, не дает интервью и не появляется на публичных мероприятиях, но то, что она закрылась ото всех – это, конечно же, выдуманная чушь.


Вместо актёрской деятельности, Ольга Ильинична занималась преподаванием. Она обучала детишек в театральной школе, находящейся в Краснопресненском районе столицы, и иногда давала уроки в знаменитых театральных институтах – ВГИКе и ГИТИСе. Не так давно актриса ушла на заслуженную пенсию.


Здоровье в таком возрасте, увы, начинает подводить, работать становиться намного тяжелее, да и к тому же, Ольга Ильинична очень ценит свою семью и хочет проводить с родными как можно больше времени. Желаем ей всего самого хорошего, и благодарим за незабываемую роль Барбары, которую она гениально сыграла. На самом деле, сложно представить каким бы получился фильм “17 мгновений весны”, если бы её роль досталась кому-то другому.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актриса   история творчества   кино   
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1  комментарий
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alertol 2 часа назад
По мне так это наоборот признание что сыграла просто великолепно, настолько убедительно что зритель аж забыл что кино смотрит а не документалку...
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