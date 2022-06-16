Как сбитый над Свердловском Гэри Пауэрс сидел во «Владимирском централе»

1 мая 1960 года над Свердловском был сбит американский самолёт Lockheed U-2. Пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс был захвачен в плен. Три месяца Пауэрса допрашивали, потом состоялся суд, который 16 августа 1960 года приговорил американца к 10 годам лишения свободы.

10 февраля 1962 года в Берлине на Глиникском мосту Гэри Пауэрса обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля, раскрытого ФБР в 1957 году в Нью-Йорке. В 2015 году Стивен Спилберг снял об этих событиях фильм "Мост шпионов". Сюжет картины сосредоточен на личности адвоката Джеймса Донована и его участии в обмене, но про полёт Пауэрса там тоже есть. Конечно, Спилберг не документалист, однако историки отмечают несколько важных несоответствий в фильме, которые намертво прилипли к истории Пауэрса.