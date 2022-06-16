Как сбитый над Свердловском Гэри Пауэрс сидел во «Владимирском централе»

О том, чем отличается киношный Фрэнсис Гэри Пауэрс от настоящего, а также выдержки из дневника американского лётчика, который он вёл в советской тюрьме.
1 мая 1960 года над Свердловском был сбит американский самолёт Lockheed U-2. Пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс был захвачен в плен. Три месяца Пауэрса допрашивали, потом состоялся суд, который 16 августа 1960 года приговорил американца к 10 годам лишения свободы.
10 февраля 1962 года в Берлине на Глиникском мосту Гэри Пауэрса обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля, раскрытого ФБР в 1957 году в Нью-Йорке. В 2015 году Стивен Спилберг снял об этих событиях фильм "Мост шпионов". Сюжет картины сосредоточен на личности адвоката Джеймса Донована и его участии в обмене, но про полёт Пауэрса там тоже есть. Конечно, Спилберг не документалист, однако историки отмечают несколько важных несоответствий в фильме, которые намертво прилипли к истории Пауэрса.
В фильме Пауэрса сбивают во время его первого полёта. Однако на самом деле американец до падения совершил 27 успешных миссий, в том числе над территориями СССР и Китая.
У Пауэрса был доллар со скрытой в нём отравленной иглой. Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший, который был консультантом "Моста шпионов", больше всего сокрушался по поводу того, что в фильме пилотам говорят, что они обязаны совершить самоубийство, чтобы не попасть в руки к врагу и не выдать ему под пытками государственной тайны. В реальности применение иглы с ядом было опциональным, на случай зверских пыток или получения сильнейших травм.
Кстати, на суде показывали полый доллар с отравленной иглой. Об этом в интервью в 1999 году рассказал сотрудник американского посольства в Москве Владимир Туманофф. По словам Туманоффа, специальная комиссия заключила, что Пауэрс планировал с помощью иглы убивать советских граждан. Пауэрс возразил, назвав иглу - частью аварийного пакета, которую он должен был использовать в случае получения страшных ран, чтобы умереть быстро и безболезненно.
В США Пауэрса тогда клеймили трусом за то, что он не укололся той иглой. А ещё за то, что он не нажал кнопку самоуничтожения самолёта. На самом деле кнопки полного самоуничтожения не было. U-2 должен был быть максимально лёгким, чтобы летать на высоте 21 км. Поэтому устройство для самоуничтожения он бы не потянул. Первые U-2 даже не красили для лёгкости. Однако Пауэрс мог уничтожить камеру, с помощью которой делал снимки секретных объектов на территории СССР. Но на кнопку он нажать не успел.
В картине Пауэрса пытают в тюрьме. В статье на сайте Национального музея воздухоплавания и астронавтики США сказано, что с Пауэрсом вполне нормально обходились в Советском Союзе и вряд ли пытали, потому что обломки U-2 куда красноречивее раскрывали все секреты, чем он. Автор статьи даже утверждает, что лётчику гораздо хуже пришлось в США, где он стал персоной нон-грата, несмотря на то, что официально его репутация была восстановлена.
О пребывании Пауэрс в советской тюрьме расскажет нам его дневник, который он вёл во время своего 18-месячного заключения. Записи американец делал далеко не каждый день, потому что все дни были похожи. Он в основном жалуется на невкусный ужин, состоящий из картошки и капусты, рассказывает о советских фильмах и концертах самодеятельности.
Сегодня впервые смотрел советский фильм. Он о глубоководном плавании. Смог понять сюжет, так как мой сосед переводил мне.
Был на концерте, который устроили заключённые из третьего барака. Понравилось. Весь день испортил начальник тюрьмы. Первый сукин сын, который мне попался в России.
Смотрел фильм о поэте и художнике в дореволюционные годы. Хороший, но я не всё понимал, поэтому не смог им в полной мере насладиться.
7 ноября 1960. Здесь большой праздник. Воскресенья и праздники в тюрьме тоскливые. Ты знаешь, что за стеной люди веселятся, от этого как никогда одиноко.
Разговаривал с полковником КГБ. Задавал ему вопросы про коммунизм. На вопросы про США он не отвечал. Сказал, сам потом всё узнаю. Мозги не промывал.
Сегодня хорошее кино. Про французских лётчиков, которые сражались вместе с советскими лётчиками во время войны.
Утром показывали кино. Один из лучших фильмов, что я здесь видел. Называется "Колыбельная". Очень понравился.
Пауэрс в тюрьме ткал коврик. Он часто пишет о том, что снова заказал шерсть для ковра, или что целый день провёл за ковром. Он также выучил русский язык и прочитал на русском "Войну и мир", "Анну Каренину" и некоторые другие русские романы.
Закончил первый том "Войны и мира". Превосходная книга.
Закончил второй том, начинаю следующий, так не хочется, чтобы книга заканчивалась. Могу читать её вечно.
Гораздо больше, чем картошка и капуста на ужин, Пауэрса волновала его жена, которая подолгу ему не писала.
Когда человек в беде, он может определить, кто его любит, а кто нет, узнав, как они отреагировали на эту беду. Кажется, моя жена не может выделить три часа своего времени в месяц, чтобы написать мне письмо.
Я очень зол на свою жену. Когда меня выпустят, я первым делом с ней разведусь. Я свою жену знаю.
Позже Барбара Пауэрс всё же написала мужу, и он её простил. Однако Пауэрс своё обещание сдержал и первым делом, оказавшись на свободе, развёлся с женой. Барбара ему изменяла и страдала алкоголизмом, поэтому-то и не писала, когда ЦРУ поместили её в клинику, чтобы она чего не натворила.
В США Пауэрса уволили с прежней работы, и тогда он устроился пилотом вертолёта в агентство теленовостей. В 1977 году его вертолёт разбился, когда возвращался со съёмок лесных пожаров.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Вообще так если поглядеть - если бы не границы, которые создали и искусно культивируют политики - не так много между нами разницы.