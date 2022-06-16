Тайные слова экипажа, которые произносят, чтобы не напугать пассажиров

Easy Victor

Эту фразе произносят в том случае, если необходимо срочно проводить эвакуацию. Как у всех кодов, у этой фразы много особенностей. Так, ее нельзя произносить по громкой связи — пассажиры не должны ее услышать, даже если они и не знают о ее значении. Выражение можно применять только при личном контакте с экипажем.

Примечательно и то, что объявить эвакуацию таким способом могут только специалисты летного состава. Во время реализации срочной эвакуации по данному коду у находящихся на борту есть лишь 90 секунд, чтобы покинуть лайнер. Запрещено брать с собой даже ручную кладь, так как сумки могут застревать в проходе и не только. На практике летчики редко произносят этот код, многие использовали его и вовсе только в период учений.