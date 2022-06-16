Тайные слова экипажа, которые произносят, чтобы не напугать пассажиров

Экипаж самолетов пользуется специальными кодовыми словами, чтобы не вызывать панику на борту.
Easy Victor
Эту фразе произносят в том случае, если необходимо срочно проводить эвакуацию. Как у всех кодов, у этой фразы много особенностей. Так, ее нельзя произносить по громкой связи — пассажиры не должны ее услышать, даже если они и не знают о ее значении. Выражение можно применять только при личном контакте с экипажем.
Примечательно и то, что объявить эвакуацию таким способом могут только специалисты летного состава. Во время реализации срочной эвакуации по данному коду у находящихся на борту есть лишь 90 секунд, чтобы покинуть лайнер. Запрещено брать с собой даже ручную кладь, так как сумки могут застревать в проходе и не только. На практике летчики редко произносят этот код, многие использовали его и вовсе только в период учений.
7500
Для совершенно иных ситуаций существует эта кодовая фраза. Ею тоже в основном пользуются только пилоты. Ее можно расшифровать как «крик», а применяют ее лишь при переговорах летчика с диспетчером. С помощью этого кода руководитель авиасудна сообщает на землю, что лайнер оказался захвачен. При угрозе угона этот код тоже используют.
Pan-pan
Этот интересный код родом из французского языка. Он происходит от слова «panne», которое обозначает какой-либо сбой в работе. Этим кодом экипаж сообщает диспетчеру о какой-либо поломке лайнера. Примечательно, что данный код, произнесенный троекратно, указывает на то, что поломка незначительная.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В салоне гробовая тишина.
Через минуту опять по радио:
- Прошу извинения у уважаемых пассажиров. Просто это наша
стюардесса опрокинула на меня горячий кофе. Видели ли бы вы
теперь мои белые брюки спереди...
Мужик в первом ряду:
- Твои брюки, это все херня! Видел бы ты мои брюки сзади...