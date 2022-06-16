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но так как Тупость - Заразна, то с появлением интернета тупых стало в разы больше
как пример:
один тупой накопал видео где какие то дядьки вещают о том что прививки содержат микрочипы которые отравляют человека - он взял и разослал всем своим друзьям это, среди них нашлось ещё 2-3 легковерных которые в это поверили и понесли дальше, вот количество тупых людей начало расти в прогрессии