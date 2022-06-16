FISHKINET
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман Антиковидное безумие пошло на спад. На сцену выходят плоскоземельцы. Снова Антиковидное безумие пошло на спад. На сцену выходят... Мэр приморского города обиделся на журналиста и лично принёс ему повестку в армию Мэр приморского города обиделся на журналиста и лично принёс ему... "Назад в будущее 3": сюжетная дыра, в которой виновата возлюбленная Дока Брауна "Назад в будущее 3": сюжетная дыра, в которой виновата... "Не по бумажке пошло?": забавный разговор мужчины с мошенником "Не по бумажке пошло?": забавный разговор мужчины с мошенником Как пёс ложится рядом со спящим котом и наоборот Как пёс ложится рядом со спящим котом и наоборот Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Истории о спасённых животных, которые помогут вернуть веру в человечество Истории о спасённых животных, которые помогут вернуть веру в... Таксист, которого можно снимать в фильме «Брат 3» Таксист, которого можно снимать в фильме «Брат 3» Гении, не иначе: медики, которым принадлежат открытия, спасающие миллионы жизней Гении, не иначе: медики, которым принадлежат открытия, спасающие... Самые красивые заброшки мира Самые красивые заброшки мира Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Девушка лишний раз убедилась, что не стоит торопиться с выводами Девушка лишний раз убедилась, что не стоит торопиться с выводами Устройство станций первой очереди Устройство станций первой очереди Пост, в котором мало смысла, но слишком много спойлеров Пост, в котором мало смысла, но слишком много спойлеров Обиженный обочечник на «Мерседесе» устроил небольшое ДТП Обиженный обочечник на «Мерседесе» устроил небольшое ДТП Электросамокатчик столкнулся с мотоциклистом в Петербурге Электросамокатчик столкнулся с мотоциклистом в Петербурге Запоминающаяся социальная реклама Запоминающаяся социальная реклама Пять самых знаменитых телеграмм в истории Пять самых знаменитых телеграмм в истории
Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
16 июня 2022 17:08
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2087
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
×

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Ivan 5 часов назад
Комментарий к фото
Что с сиськами?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
26k
Андрей Иванов Полчаса назад
Да ну нах. Один такой со смартфоном уже пытался у него икру забрать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Пираты XX века?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Если у тебя был в детстве такой кот, то тебе никогда не понадобится мастер Шен

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Не раскрыта тема сисёк мамки отца Фёдора

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Макс73 4 часа назад
Похоже архитектор пересмотрел фильм "Имя розы"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Copycat 4 часа назад
Не совсем так - до изобретения интернета тоже было много тупых людей
но так как Тупость - Заразна, то с появлением интернета тупых стало в разы больше

как пример:
один тупой накопал видео где какие то дядьки вещают о том что прививки содержат микрочипы которые отравляют человека - он взял и разослал всем своим друзьям это, среди них нашлось ещё 2-3 легковерных которые в это поверили и понесли дальше, вот количество тупых людей начало расти в прогрессии

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4246470



Другие посты автора
Популярное
В Красноярске коммунальщики замазали белой краской окна с флагом Украины
В Красноярске коммунальщики замазали белой краской окна с флагом Украины
Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой
Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой
События на Украине 16- 17 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 16- 17 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Женщина в Подмосковье нашла на помойке реактивный огнемёт
Женщина в Подмосковье нашла на помойке реактивный огнемёт
Супруги соревнуются в количестве тату
Супруги соревнуются в количестве тату
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что за хаос

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#Разное#дтп#в мире#автомир#собака#креатив#шоу бизнес
#Юмор#люди#подборка#картинки#кино#аварии#Приколы#актеры#сарказм#Ynews
#прикол#факты#забавно#автомобили#история#СССР#авто аварии#gif#сатира#познавательно
Гении, не иначе: медики, которым принадлежат открытия, спасающие миллионы жизней Гении, не иначе: медики, которым принадлежат открытия, спасающие миллионы жизней "ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете "ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин "Как научиться видеть стереокартинки": 15+ гениальных советов на все случаи жизни "Как научиться видеть стереокартинки": 15+ гениальных советов на все случаи жизни Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды "Где найти девственницу?": злободневные вопросы от пользователей Сети "Где найти девственницу?": злободневные вопросы от пользователей Сети

На что жалуетесь?

Вернуться