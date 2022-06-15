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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Источник:
АНТИФИШКИ
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если надо уколюсь!
ну, подумаешь, укол!
укололи и пошел…
(с) с. михалков