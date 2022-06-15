Ежи поменяли привычки - наглядный Дарвинизм и естественный отбор

Не знаю как в других местах, надо проверять, но в моём городе явно сменились привычки у ежей. В детстве ежи были пугливы и чуть что, при малейшем к ним приближении, сворачивались в клубок. Они так вели себя и в огородах и в лесу. Это как бы основа поведения ежа - чуть шум подозрительный и тем более приближение собаки, человека - надо свернутся в плотный клубок и лежать, пока опасность не отойдёт сама.
Ежи, когда к ним подходил, лежали и всё, не пробовали убегать. Это и было причиной огромного числа задавленных машинами ежей. Вопрос об этом даже ставился у биологов не раз - вымрут мол ежи то! Ведь когда ёж переходил дорогу, скажем 20 лет назад, то при приближении машины он само собой сворачивался и погибал.
Теперь то что я лично отследил:
1 - Ежи теперь категорически не желают сворачиваться на дороге, даже если ты специально топчешь ногами, громко говоришь и в общем пугаешь. Я лично присел с первой такой встречи - ёж шедший через дорогу и меня увидевший, дал драпаря со скоростью средней кошки. Сначала подумал что ошибся, подстерёг второго ежа - тоже самое. Ёж банально убегал с дороги, добирался до кустов и там уже тихарился по старинке - свернувшись в колючий клубок.
2 - Точно так же ведут себя ежи на огородах, то бишь они теперь не сворачиваются чуть что в клубок, они УБЕГАЮТ, злобно фыркая и сопя. Ежи теперь, когда ты их пугать пробуешь, вместо сворачивания зачастую предпочитают фырчать и быстро убегать в кусты.
Выводы:
1 - И раньше отнюдь не все ежи сворачивались при звуках машин и шагах людей. Просто они не получали преимущества в размножении, наоборот чаще погибали, нежели ежи без конца сворачивавшиеся в клубок. Это как поведение людей - есть боязливые, есть смелые. Ежи как и кошки и попугаи - все уникальны, это основа биологии любого вида. То что они кажутся нам одинаковыми по характеру, это ошибка, основанная на малом числе наблюдаемых ранее животных. Абсолютно все живые существа, включая инфузорий и амёб разные по характеру, по поведению.
2 - Машины за прошедшие 30 лет колоссально выросли в числе, буквально на порядок. даже малые города теперь оказались наводнены сотнями автомобилей. Получается что те ежи, которые ранее чуть что сворачивались при любой на их взгляд опасности - вымерли или сильно убавились в числе. Это проистекает из общей смены поведения ежей в городе и рядом.
Миллионы лет для всех игловатых тварей стратегия "свернись и лежи" была абсолютной. Никакой волк или лиса не смогут сожрать ежа и тем более убить лапами. И это же ясно говорит - всегда рождались и те ежи, которые не сворачивались чуть что и их сжирали. Теперь наоборот, они стали в лучшем положении.
3 - Преимущества в размножении стали получать те ежи, которые как минимум на дорогах под машинами не сворачиваются. А лучше всего теперь выживают вообще смелые, которые убегают и от человека.
4 - По сути это смена культурной традиции и адаптации к выживанию. Ежи в принципе пластичные животные, известно описание о том, как ежи переселённые в Новую Зеландию, стали жить группами и ночевать по нескольку штук в одной норе и сменили резко пищевые привычки, стали больше есть овощей и растений - так что в принципе ничего нереального для них нет, тем более что те кто сворачивался были нещадно раздавлены машинами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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и как оказалось есть коллосальная разница между комарами, живущими в лесах и комарами, которые обитают в городских многоэтажках. и фактически эта разница "оформилась" за 40 лет - когда началось массовое строительство многоэтажных жилых домов ( 10 этажей и больше ).