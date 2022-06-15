Ежи поменяли привычки - наглядный Дарвинизм и естественный отбор

Ежи, когда к ним подходил, лежали и всё, не пробовали убегать. Это и было причиной огромного числа задавленных машинами ежей. Вопрос об этом даже ставился у биологов не раз - вымрут мол ежи то! Ведь когда ёж переходил дорогу, скажем 20 лет назад, то при приближении машины он само собой сворачивался и погибал.

Теперь то что я лично отследил:

1 - Ежи теперь категорически не желают сворачиваться на дороге, даже если ты специально топчешь ногами, громко говоришь и в общем пугаешь. Я лично присел с первой такой встречи - ёж шедший через дорогу и меня увидевший, дал драпаря со скоростью средней кошки. Сначала подумал что ошибся, подстерёг второго ежа - тоже самое. Ёж банально убегал с дороги, добирался до кустов и там уже тихарился по старинке - свернувшись в колючий клубок.

2 - Точно так же ведут себя ежи на огородах, то бишь они теперь не сворачиваются чуть что в клубок, они УБЕГАЮТ, злобно фыркая и сопя. Ежи теперь, когда ты их пугать пробуешь, вместо сворачивания зачастую предпочитают фырчать и быстро убегать в кусты.

Выводы:

1 - И раньше отнюдь не все ежи сворачивались при звуках машин и шагах людей. Просто они не получали преимущества в размножении, наоборот чаще погибали, нежели ежи без конца сворачивавшиеся в клубок. Это как поведение людей - есть боязливые, есть смелые. Ежи как и кошки и попугаи - все уникальны, это основа биологии любого вида. То что они кажутся нам одинаковыми по характеру, это ошибка, основанная на малом числе наблюдаемых ранее животных. Абсолютно все живые существа, включая инфузорий и амёб разные по характеру, по поведению.

2 - Машины за прошедшие 30 лет колоссально выросли в числе, буквально на порядок. даже малые города теперь оказались наводнены сотнями автомобилей. Получается что те ежи, которые ранее чуть что сворачивались при любой на их взгляд опасности - вымерли или сильно убавились в числе. Это проистекает из общей смены поведения ежей в городе и рядом.

Миллионы лет для всех игловатых тварей стратегия "свернись и лежи" была абсолютной. Никакой волк или лиса не смогут сожрать ежа и тем более убить лапами. И это же ясно говорит - всегда рождались и те ежи, которые не сворачивались чуть что и их сжирали. Теперь наоборот, они стали в лучшем положении.

3 - Преимущества в размножении стали получать те ежи, которые как минимум на дорогах под машинами не сворачиваются. А лучше всего теперь выживают вообще смелые, которые убегают и от человека.

4 - По сути это смена культурной традиции и адаптации к выживанию. Ежи в принципе пластичные животные, известно описание о том, как ежи переселённые в Новую Зеландию, стали жить группами и ночевать по нескольку штук в одной норе и сменили резко пищевые привычки, стали больше есть овощей и растений - так что в принципе ничего нереального для них нет, тем более что те кто сворачивался были нещадно раздавлены машинами.