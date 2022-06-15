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Ежи поменяли привычки - наглядный Дарвинизм и естественный отбор

Ежи поменяли привычки - наглядный Дарвинизм и естественный отбор

Автор:
15 июня 2022 18:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ежи   естественный отбор   привычки   
135
2

Не знаю как в других местах, надо проверять, но в моём городе явно сменились привычки у ежей. В детстве ежи были пугливы и чуть что, при малейшем к ним приближении, сворачивались в клубок. Они так вели себя и в огородах и в лесу. Это как бы основа поведения ежа - чуть шум подозрительный и тем более приближение собаки, человека - надо свернутся в плотный клубок и лежать, пока опасность не отойдёт сама.

Ежи, когда к ним подходил, лежали и всё, не пробовали убегать. Это и было причиной огромного числа задавленных машинами ежей. Вопрос об этом даже ставился у биологов не раз - вымрут мол ежи то! Ведь когда ёж переходил дорогу, скажем 20 лет назад, то при приближении машины он само собой сворачивался и погибал.


Теперь то что я лично отследил:


1 - Ежи теперь категорически не желают сворачиваться на дороге, даже если ты специально топчешь ногами, громко говоришь и в общем пугаешь. Я лично присел с первой такой встречи - ёж шедший через дорогу и меня увидевший, дал драпаря со скоростью средней кошки. Сначала подумал что ошибся, подстерёг второго ежа - тоже самое. Ёж банально убегал с дороги, добирался до кустов и там уже тихарился по старинке - свернувшись в колючий клубок.


2 - Точно так же ведут себя ежи на огородах, то бишь они теперь не сворачиваются чуть что в клубок, они УБЕГАЮТ, злобно фыркая и сопя. Ежи теперь, когда ты их пугать пробуешь, вместо сворачивания зачастую предпочитают фырчать и быстро убегать в кусты.


Выводы:


1 - И раньше отнюдь не все ежи сворачивались при звуках машин и шагах людей. Просто они не получали преимущества в размножении, наоборот чаще погибали, нежели ежи без конца сворачивавшиеся в клубок. Это как поведение людей - есть боязливые, есть смелые. Ежи как и кошки и попугаи - все уникальны, это основа биологии любого вида. То что они кажутся нам одинаковыми по характеру, это ошибка, основанная на малом числе наблюдаемых ранее животных. Абсолютно все живые существа, включая инфузорий и амёб разные по характеру, по поведению.


2 - Машины за прошедшие 30 лет колоссально выросли в числе, буквально на порядок. даже малые города теперь оказались наводнены сотнями автомобилей. Получается что те ежи, которые ранее чуть что сворачивались при любой на их взгляд опасности - вымерли или сильно убавились в числе. Это проистекает из общей смены поведения ежей в городе и рядом.


Миллионы лет для всех игловатых тварей стратегия "свернись и лежи" была абсолютной. Никакой волк или лиса не смогут сожрать ежа и тем более убить лапами. И это же ясно говорит - всегда рождались и те ежи, которые не сворачивались чуть что и их сжирали. Теперь наоборот, они стали в лучшем положении.


3 - Преимущества в размножении стали получать те ежи, которые как минимум на дорогах под машинами не сворачиваются. А лучше всего теперь выживают вообще смелые, которые убегают и от человека.


4 - По сути это смена культурной традиции и адаптации к выживанию. Ежи в принципе пластичные животные, известно описание о том, как ежи переселённые в Новую Зеландию, стали жить группами и ночевать по нескольку штук в одной норе и сменили резко пищевые привычки, стали больше есть овощей и растений - так что в принципе ничего нереального для них нет, тем более что те кто сворачивался были нещадно раздавлены машинами.


Источник:

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Метки: ежи   естественный отбор   привычки   
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13  комментариев
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27k
Владимир Час назад
Кстати да, у меня ежи на даче именно убегают сначала за участок, фыркая и топая, и только потом там где нибудь шхерятся и сворачиваются клубком.
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4k
Tuskub 2 минуты назад
Ёжики - серуны, пердуны и топотуны! Если кто, когда-ить приносил ежа с "природы" и оставлял у себя ночью, умиляясь историями "про забавных ежей", со мной согласятся ))
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21k
Слепой Пью Полчаса назад
Накаркаешь, мля, вырастет поколение ёжиков, нападающее на все для них опасное, имеющее титановые иголки и стреляющее ими аки дикообразы! Ой, чуЙствую, придется ховаться от ежей!
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3k
Николаевич Полчаса назад
Где я? Кто я? Нехрена не видно, ёж его мать, туман, где дорога?

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5k
rutt 46 минут назад
Топтать ежа это сильно
месье знает толк
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7k
Михаил 49 минут назад
Иван, что выгнали с деревни, что бы не залезал в чужие мусорные баки, в город перебрался?
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26k
Андрей Иванов 56 минут назад
Дополнительно, не знаю, как в закордониях, но на нашей территории человек к ежам в целом лоялен - то есть не пытается съесть или перебить на что-то нужное. В подавляющих случаях ежи вызывают положительные эмоции. То есть от человека не исходит прямой угрозы, а некоторые ещё и пользу приносят - могут подкормить или построит дом, под которым можно свить гнездо, при этом в таком месте намного меньше хищников. Поэтому замечены частые случаи, когда ежи не только не убегают от человека, но и селятся рядом с ним, а то и ведут себя как белки, выпрашивая подачки
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15k
Анатолий Соколов 57 минут назад
читал как-то статью на тему поведения комаров.
и как оказалось есть коллосальная разница между комарами, живущими в лесах и комарами, которые обитают в городских многоэтажках. и фактически эта разница "оформилась" за 40 лет - когда началось массовое строительство многоэтажных жилых домов ( 10 этажей и больше ).
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9k
Izrin Maria Час назад
Пережили динозавров. Переживут и людей.
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3k
александр Час назад
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