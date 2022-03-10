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ТОП-5 привычек наших людей, которые вызывают недоумением у жителей других стран

ТОП-5 привычек наших людей, которые вызывают недоумением у жителей других стран (6 фото)

Автор:
10 марта 2022 09:41
Сообщество : СССР
Метки: СССР   привычки   привычки наших   прикол   топ привычек   
2083
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О том, что у нашего человека есть пакет с пакетами - знают, пожалуй, даже за границей. Сегодня мы решили поговорить о других привычках, свойственных и понятных только жителям бывшего СССР.

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Ходить в тапочках дома - это еще одна привычка, свойственная нашим людям. Причем тапочки могут быть разные для разных нужд: одни для выхода на балкон, другие - в подъезд, третьи - только для гостей. Потом еще под тапочки отдельный контейнер заводится.


Недоеденный бутерброд или откусанное яблоко обязательно накрывается сверху тарелкой, чтобы не обветрилось и не засохло. И не всегда убирается в холодильник в при этом, и в контейнер не перекладывается.

У каждого уважающего себя жителя РФ и бывших стран СНГ обязательно должно быть кухонное полотенце. Причем висеть оно просто обязано на духовке. Так ведь удобнее руки вытирать, например, да и сохнет быстрее.

Сидеть на постельном белье в уличной одежде нельзя, потому покрывалом или пледом накрывается вся поверхность, а не только часть. Да и сесть на этот плед тоже можно не в самой грязной одежде, а в домашней. В других же странах обычно постель застилают, оставляя подушки.



Помните, как в детстве родители говорили: "Пока не доешь - из-за стола не выйдешь!" и "Всю силу оставляешь в тарелке!". Не принято раньше было выбрасывать недоеденное или вообще оставлять еду на тарелке. Нужно было обязательно впихнуть в себя, даже "через не хочу". В некоторых же семьях, где детей не заставляли доедать, была фраза "Батя доест!". В любом случае продукты зря не переводились.


А какие еще привычки есть только у наших людей?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   привычки   привычки наших   прикол   топ привычек   
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5  комментариев
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51k
Татьяна Юсова 42 минуты назад
Нормальные привычки, которые могут вызвать недоумение только у тех иностранцев, которые тупые.
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9k
Antilles 15 минут назад
А пакет с пакетами?
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83k
Taras Kozalupko 20 минут назад
У нас дома два кошака, поэтому даже если они спят где-то в комнате, то выходя с кухни всегда машинально накрываю тарелкой бутер или вкусняшку

В лазании по столу замечены не были, но иногда есть знаки - подозрение не беспочвенно
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528
Шурман Час назад
Хм , короче это означает что в Европе одни Русские живут , помню в 2001 году слушал лекцию о том если вас пригласили в частную фирму выполнить настройку сервера и предложили снять обувь и дали вам тапочки , я сказал это нормально и мне -1 бал сразу , ответ простой ты не можешь снимать свою рабочую обувь :) Сейчас если зайду к соседу или соседке мне сразу предложат тапочки или в носках буду ходить , ушла та манера когда все в обуви по дому ходили . В магазин зайти и купить тапочки уже проблема , размера 42-43 всегда нет . А полотенце развешивают все , так высыхает лучше , по поводу все доесть это только дома , если тебя пригласили на фуршет то наши как правило кушать столько , сколько кушают другие да и по выпивке тоже самое , как правило все за рулем а на алко контроли лучше не нарываться эту хрень потом очень трудно убрать из твоего чистого листа , последний залет я 10 лет убирал и то пришлось в суд подавать что бы убрали .
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