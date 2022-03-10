ТОП-5 привычек наших людей, которые вызывают недоумением у жителей других стран

Помните, как в детстве родители говорили: "Пока не доешь - из-за стола не выйдешь!" и "Всю силу оставляешь в тарелке!". Не принято раньше было выбрасывать недоеденное или вообще оставлять еду на тарелке. Нужно было обязательно впихнуть в себя, даже "через не хочу". В некоторых же семьях, где детей не заставляли доедать, была фраза "Батя доест!". В любом случае продукты зря не переводились.

А какие еще привычки есть только у наших людей?