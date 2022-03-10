ТОП-5 привычек наших людей, которые вызывают недоумением у жителей других стран

О том, что у нашего человека есть пакет с пакетами - знают, пожалуй, даже за границей. Сегодня мы решили поговорить о других привычках, свойственных и понятных только жителям бывшего СССР.
Ходить в тапочках дома - это еще одна привычка, свойственная нашим людям. Причем тапочки могут быть разные для разных нужд: одни для выхода на балкон, другие - в подъезд, третьи - только для гостей. Потом еще под тапочки отдельный контейнер заводится.
Недоеденный бутерброд или откусанное яблоко обязательно накрывается сверху тарелкой, чтобы не обветрилось и не засохло. И не всегда убирается в холодильник в при этом, и в контейнер не перекладывается.
У каждого уважающего себя жителя РФ и бывших стран СНГ обязательно должно быть кухонное полотенце. Причем висеть оно просто обязано на духовке. Так ведь удобнее руки вытирать, например, да и сохнет быстрее.
Сидеть на постельном белье в уличной одежде нельзя, потому покрывалом или пледом накрывается вся поверхность, а не только часть. Да и сесть на этот плед тоже можно не в самой грязной одежде, а в домашней. В других же странах обычно постель застилают, оставляя подушки.
Помните, как в детстве родители говорили: "Пока не доешь - из-за стола не выйдешь!" и "Всю силу оставляешь в тарелке!". Не принято раньше было выбрасывать недоеденное или вообще оставлять еду на тарелке. Нужно было обязательно впихнуть в себя, даже "через не хочу". В некоторых же семьях, где детей не заставляли доедать, была фраза "Батя доест!". В любом случае продукты зря не переводились.
А какие еще привычки есть только у наших людей?
Источник:
АНТИФИШКИ
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В лазании по столу замечены не были, но иногда есть знаки - подозрение не беспочвенно