Позорно и смешно: всё о вредных привычках

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Всех нас подводят привычки. В определённых ситуациях привычки, конечно, экономят много времени, но в других... получается весьма стрёмно. От мемных ситуаций до зачётных фотофактов.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Видно, что чувак стоит на тротуаре. А авто пристегнул для того, чтобы не эвакуировали. Эвакуарам рубить цепь нельзя - порча чужого имущества...
Или наоборот?
Жду...
У меня - нет ....
... телека нет...