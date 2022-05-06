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Позорно и смешно: всё о вредных привычках

Позорно и смешно: всё о вредных привычках

Автор:
06 мая 2022 14:06
Метки: Юмор   интересное   подборка   привычка   привычки   прикол   
7600
20
Всех нас подводят привычки. В определённых ситуациях привычки, конечно, экономят много времени, но в других... получается весьма стрёмно. От мемных ситуаций до зачётных фотофактов.
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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   подборка   привычка   привычки   прикол   
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9  комментариев
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13k
Голос Вселенной 3 часа назад
Комментарий к фото
Это не привычка осталась.
Видно, что чувак стоит на тротуаре. А авто пристегнул для того, чтобы не эвакуировали. Эвакуарам рубить цепь нельзя - порча чужого имущества...
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1k
Vadim Balabanov 49 минут назад
Купи кота - пиво в подарок!
Или наоборот?
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29k
Slonyash 2 часа назад
Интересно, зачем закрашивать слово "член"?

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1k
Игорь Меншиков 3 часа назад
Сало? а что не садо
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13k
Голос Вселенной 3 часа назад
Комментарий к фото
К этой картинке хочу воспользоваться сервисом "Разъяснительная бригада".
Жду...
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