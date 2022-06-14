Молодежь 20-х годов: портреты первого поколения советских девушек и юношей

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В подборке снимков, молодые крестьяне из Чувашии, "золотая» молодежь" из Москвы, беспризорники и юные комсомольцы-агитаторы.
Интересного вам просмотра!
Интересного вам просмотра!
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6.
«Фабзайцы». 1926 - 1928 год, г. Тула, из архива Елены Павловой.
Фабзайцы - так называли учащихся фабрично-заводского училища.
Фабзайцы - так называли учащихся фабрично-заводского училища.
9.
Ансамбль струнных инструментов. 1924 год, Нижегородская губ., г. Арзамас, из архива Сергея Николаевича Бушмарина.
14.
Беспризорники и пионеры на первомайской демонстрации. Борис Игнатович, 1927 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
16.
Демонстрация – 14-й МЮД на Красной площади. Аркадий Шайхет, 2 сентября 1928 года, г. Москва, Красная пл., МАММ/МДФ.
18.
Прохожие на Чистопрудном бульваре в 1920 году. Семен Ильин, 10 октября 1920 года, г. Москва, Чистопрудный бул., д. 3, ГИН РАН.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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