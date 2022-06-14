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Молодежь 20-х годов: портреты первого поколения советских девушек и юношей

Молодежь 20-х годов: портреты первого поколения советских девушек и юношей

Автор:
14 июня 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
222
19
В подборке снимков, молодые крестьяне из Чувашии, "золотая» молодежь" из Москвы, беспризорники и юные комсомольцы-агитаторы.
Интересного вам просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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57k
doker 5 часов назад
В принципе, 20е годы 20го века можно сравнить с 90ми 20 века. Та же свобода, перестройка, гласность... но в другом направление - свободе рабочего, а не предпринимателя.

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smakido 2 часа назад
В основном хорошие лица, открытый взгляд, светлые улыбки. Время нелегкое, везде видны последствия гражданской войны, беспризорники и многое другое, но молодежь все же смотрит в будущее с надеждой и оптимизмом!
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31k
ACU900 3 часа назад
К заголовку надо теперь добавлять "прошлого века", иначе "молодежь 20-х" выглядит так:
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