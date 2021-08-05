Менеджер мясной лавки создает невероятные скульптуры из фарша

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Художник-кулинар и менеджер мясной лавки Киран Гормли создает из говяжьего и свиного фарша фантастические скульптуры в виде персонажей из видеоигр и поп-культуры. Когда дело касается лепки из мяса, этот парень – настоящий гений!
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Лучшая скульптура из фарша это котлета.
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