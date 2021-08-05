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Менеджер мясной лавки создает невероятные скульптуры из фарша

Менеджер мясной лавки создает невероятные скульптуры из фарша (20 фото)

Автор:
05 августа 2021 15:02
Сообщество : Искусство
Метки: лепка   мясо   необычное хобби   своими руками   творчество   фарш   
457
20

Художник-кулинар и менеджер мясной лавки Киран Гормли создает из говяжьего и свиного фарша фантастические скульптуры в виде персонажей из видеоигр и поп-культуры. Когда дело касается лепки из мяса, этот парень – настоящий гений!

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Метки: лепка   мясо   необычное хобби   своими руками   творчество   фарш   
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12  комментариев
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44k
doker Полчаса назад
Лишь бы не готовить...
Лучшая скульптура из фарша это котлета.

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Руслан doker 14 минут назад
Извините, но это не котлета, это зразы) Почти тоже самое, но чуть-чуть другое)
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15k
Татьяна Юсова Час назад
Было 3 дня назад
Как правильно продавать фарш
Как правильно продавать фаршХудожник-кулинар и менеджер мясного магазина Киран Гормли (Kieran Gormley) создаёт фантастические скульптуры из говяжьего и свиного фарша, вдохновлённые персонажами видеоигр и поп-культуры. В деле...
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Мурчелло Час назад
Менеджер в лавке?Нифига себе,там тоже уже есть менеджеры?
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151k
LedorubTroszkogo Час назад
Как правильно продавать фарш
Как правильно продавать фаршХудожник-кулинар и менеджер мясного магазина Киран Гормли (Kieran Gormley) создаёт фантастические скульптуры из говяжьего и свиного фарша, вдохновлённые персонажами видеоигр и поп-культуры. В деле...
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55k
Нанук Паналык 2 часа назад
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