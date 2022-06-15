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Малоизвестные факты о грибах

Малоизвестные факты о грибах

Автор:
15 июня 2022 11:13
Сообщество : Факты
Метки: грибы   интересные факты   микология   мицелий   факты   факты о грибах   
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Специально для обитателей Фишек собрана подборка интересных фактов об организмах, которые объединяют в себе признаки животных и растений, но являются отдельной формой жизни.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: грибы   интересные факты   микология   мицелий   факты   факты о грибах   
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