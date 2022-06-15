Малоизвестные факты о грибах

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Специально для обитателей Фишек собрана подборка интересных фактов об организмах, которые объединяют в себе признаки животных и растений, но являются отдельной формой жизни.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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