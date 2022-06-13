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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
13 июня 2022 12:06
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1382
24
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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10  комментариев
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15k
Поручик 57 минут назад
У меня похожий "суровый серфинг" был в детстве: прямо перед домом был немалого размера котлован с фундаментом под будущий детский садик. Каждую весну его заливало талой водой, по которой мы, школотоны, рассекали на плотах, сделанных из выломанных дощатых секций забора, которым была огорожена стройплощадка.
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2k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Грудь!

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5k
Алекс Крайчек 2 часа назад
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Димон

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