Резиновая змея: Настолько мирная, что ею лечат змеебоязнь. Она даже частично теплокровна, а потому забралась на север

Своих же детишек змеи делают раз в год. Резиновые змеи — яйцеживородящие. За один раз самка может родить до 4 малышей длиной со шнурок — 20 сантиметров. Первое время детёныши будут похожи на червячков. Но в целом, молодняк полностью самостоятелен.

Зато для людских детишек резиновый удав — самый лучший друг. Рептилия так мирно ведёт себя в человеческих руках, что этот вид используют для лечения герпетофобии — боязни змей. Поэтому своё название рептилия полностью оправдывает. Он как резиновая игрушка. Только живая.