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Резиновая змея: Настолько мирная, что ею лечат змеебоязнь. Она даже частично теплокровна, а потому забралась на север

Резиновая змея: Настолько мирная, что ею лечат змеебоязнь. Она даже частично теплокровна, а потому забралась на север

Автор:
11 июня 2022 20:54
Метки: животные   интересно   факты   
357
9

Если тебя в детстве не пугали резиновой змеёй — у тебя не было детства. Что иронично. Ведь настоящая резиновая змея настолько мирная, что её используют для терапии по лечению змеебоязни!

Резиновая змея, он же резиновый удав — один из самых мелких удавов. Если остальные его родичи растягиваются до размеров огородного шланга — 4-5 метров, то максимум нашего героя — 80 сантиметров. Такой даже до одной грядки не дотянется.

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Свои скромные размеры змей компенсирует невероятной живучестью. Резиновый удав адаптируется к любой непонятной ситуации: он и в речку нырнёт, и на скалу высотой в 3000 метров заберётся, и в дремучих лесах нужную тропку найдёт, и в чистом поле не пропадёт. В общем, любой биом американского континента ему подвластен. Даже на морозы змее пофигу, в отличие от большинства холоднокровных рептилий. А всё потому, что этот удав не полностью хладнокровный.

Пока остальные выпендриваются размерами, резиновый змей тихо путешествует по всей Америке.

В отличие от большинства змей, чьи жизненные процессы полностью зависят от окружающей среды, наш герой умеет контролировать свою температуру тела. Когда наступает дубачелло, резиновый змей увеличивает частоту сокращения сердечка. Поток крови разгоняется, а тело — согревается. Конечно, этот механизм работает не так круто, как у теплокровных млекопитающих. Но и этого вполне достаточно, чтобы стать самым северным удавом в мире.

А вот по уровню опасности резиновая змея приближается к игрушечной. У неё нет ни яда, ни клыков, ни буйного характера. Поэтому гнобят рептилию все, кому не лень: кошки, еноты, койоты. В случае форс мажора у нашего героя есть два выхода. Вариант номер раз: попытаться свалить как можно скорее и как можно подальше.

Если вариант номер раз — не вариант, змей принимает оборонительную стойку: сворачивается в клубок, прямо как шланг у деда на даче, прячет голову и выставляет противнику хвост. Дело в том, что голова и попа у резинового удава выглядят одинаково — у животины нет шеи. Пока противник лупит удава по заднице, надеясь на скорую кончину своей добычи, змей выжидает момент, пока наконец-то сможет дать по газам и свалить.

Но не стоит жалеть резинового змея. Ведь со своей добычей он тоже не особо церемонится. В его рацион входит всё, что меньше его: ящерицы, птенцы, яйца и даже другие змеи. Но основу составляют грызуны. Всех своих жертв змей берёт на удушающий — классический приём удавов. Но на этом охотничьи хитрости нашего героя не заканчиваются. В охоте он тоже применяет головозад в свою пользу.

Если змей отыскал логово с мышатами, зайчатами и прочими очаровашками, он без зазрения совести их сожрёт. Но вот беда: чаще всего такая нежная вкуснятина охраняется разъяренной мамашей, которой не по нраву, когда её детей едят. Что же делать? Показать свой хвост!

Пока голова поедает малышей, хвост отвлекает родительницу, «атакует» её. Бедная мама-мышь в порыве ярости не замечает, как довольный удав уже проглотил всех её дочек сыночек и спешит ретироваться.

Своих же детишек змеи делают раз в год. Резиновые змеи — яйцеживородящие. За один раз самка может родить до 4 малышей длиной со шнурок — 20 сантиметров. Первое время детёныши будут похожи на червячков. Но в целом, молодняк полностью самостоятелен.


Зато для людских детишек резиновый удав — самый лучший друг. Рептилия так мирно ведёт себя в человеческих руках, что этот вид используют для лечения герпетофобии — боязни змей. Поэтому своё название рептилия полностью оправдывает. Он как резиновая игрушка. Только живая.

Источник:

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Метки: животные   интересно   факты   
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