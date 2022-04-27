16+ людей с золотыми руками, которые своими силами построили дома на зависть соседям

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Дома своими руками строят не только за рубежом, но и у нас. Небольшие и переносные, на основании из дерева - один из популярных вариантов. Кто-то покупает бывшие контейнеры из доков, а другие переделывают транспорт в уютные жилища. Давайте посмотрим на умельцев, которые своими силами сделали дома своей мечты.
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А вы бы хотели жить в своем доме?
Источник:
АНТИФИШКИ
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