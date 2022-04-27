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16+ людей с золотыми руками, которые своими силами построили дома на зависть соседям

16+ людей с золотыми руками, которые своими силами построили дома на зависть соседям

Автор:
27 апреля 2022 11:24
Сообщество : Строитель
Метки: Строительство   дом   дом своими руками   мини дома   построил сам   ремонт   фото   
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Дома своими руками строят не только за рубежом, но и у нас. Небольшие и переносные, на основании из дерева - один из популярных вариантов. Кто-то покупает бывшие контейнеры из доков, а другие переделывают транспорт в уютные жилища. Давайте посмотрим на умельцев, которые своими силами сделали дома своей мечты.

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А вы бы хотели жить в своем доме?

Источник:

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Метки: Строительство   дом   дом своими руками   мини дома   построил сам   ремонт   фото   
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1  комментарий
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Ковыль Перистый Полчаса назад
Дома своими руками строят не только за рубежом, но и у нас.
...
Правда что ли? Поразительная новость!
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