16+ людей с золотыми руками, которые своими силами построили дома на зависть соседям

Дома своими руками строят не только за рубежом, но и у нас. Небольшие и переносные, на основании из дерева - один из популярных вариантов. Кто-то покупает бывшие контейнеры из доков, а другие переделывают транспорт в уютные жилища. Давайте посмотрим на умельцев, которые своими силами сделали дома своей мечты.