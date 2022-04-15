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Нет материала твёрже бетония

Нет материала твёрже бетония (18 фото)

Автор:
15 апреля 2022 15:42
Сообщество : Юмор
Метки: Строительство   Юмор   бетон   бетонные работы   подборка   прикол   стройка   
913
18
Юмористический пост для тех, кто хотя бы раз в жизни что-либо бетонировал. Секрет хорошего бетона прост: песок, цемент, щебень, вода... и немного безумия.
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Источник:

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Метки: Строительство   Юмор   бетон   бетонные работы   подборка   прикол   стройка   
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4  комментария
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Copycat 19 минут назад
А это против молодчиков которые любят высунувшись из окна машины на ходу сбивать битой чужие почтовые ящики
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Dorell Минуту назад
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Игорь 4 минуты назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо...
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