Нет материала твёрже бетония

913
18
Юмористический пост для тех, кто хотя бы раз в жизни что-либо бетонировал. Секрет хорошего бетона прост: песок, цемент, щебень, вода... и немного безумия.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Арматура, маска, два электрода
- Настоящая ревность: от безумия до уголовочки
- Вещи, про долгом взгляде на которые вы услышите крик
- Снова и снова: когда вынужден идти на собеседование
- Как правильно проявлять заботу: пособие для жён и лесорубов
26
Понравилось26
Новости партнёров
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712
Заранее большое человеческое спасибо...