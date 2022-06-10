"Идиоты потому что": вахтовики в Якутии взорвали медведя и выложили видео в сеть

"Ружей или снотворного у них не было, а взрывчатка для горных работ была", - сообщил телеграм-каналу glavmedia участник чата якутских вахтовиков, в котором впервые появилось видео с подрывом медведя.

"Там медвежий край, очень много мишек, они приходят - мы закрываемся. А этого молодого Потапыча прикормили в той же кастрюле. Понятное дело, он стал часто приходить, пытаться лезть к людям, а у вахты оружия нет, вызывать егеря каждый раз - не навызываешься, а шашки всегда есть. Зачем снимали? В чат бросить, идиоты потому что. Из чата видео и пошло. Теперь за шашки дело, за медведя дело, за садизм дело. Попали, нечего было прикармливать" - добавил источник.

PS: Как сообщила прокуратура республики, уголовное дело по статье о "жестоком обращении с животным группой лиц — по предварительному сговору и с применением садистских методов" уже возбуждено.