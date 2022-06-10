"Идиоты потому что": вахтовики в Якутии взорвали медведя и выложили видео в сеть

В сети появилось видео, на котором вахтовые рабочие взорвали медведя, пришедшего в их поселок. Как сообщает телеграм-канал Mash, видео снято в Якутии.
Сначала взрослые дяди дождались, пока животное подойдёт к кастрюле с приманкой, а после активировали взрывчатку. Весь процесс вахтовики снимали на камеру.
Стало им скучно на работе или пришлось идти на убийство мишки из-за жизненной необходимости, теперь будут разбираться правоохранительные органы. Информация о происшествии передана в МВД по Якутии для установления места происшествия и проверки на предмет осуществления браконьерства.
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"Ружей или снотворного у них не было, а взрывчатка для горных работ была", - сообщил телеграм-каналу glavmedia участник чата якутских вахтовиков, в котором впервые появилось видео с подрывом медведя.
"Там медвежий край, очень много мишек, они приходят - мы закрываемся. А этого молодого Потапыча прикормили в той же кастрюле. Понятное дело, он стал часто приходить, пытаться лезть к людям, а у вахты оружия нет, вызывать егеря каждый раз - не навызываешься, а шашки всегда есть. Зачем снимали? В чат бросить, идиоты потому что. Из чата видео и пошло. Теперь за шашки дело, за медведя дело, за садизм дело. Попали, нечего было прикармливать" - добавил источник.
PS: Как сообщила прокуратура республики, уголовное дело по статье о "жестоком обращении с животным группой лиц — по предварительному сговору и с применением садистских методов" уже возбуждено.
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АНТИФИШКИ
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Если это была защита, то видосик - это тикток головного мозга. Таких лет на 5-10 садить надо, чтобы не повадно было.
То что рванули - понятно, не они первые не они последние, медведей сейчас развелось много даже на Урале и Европейской части. Охота на них дело дорогое и опасное, а прибыли фунтик.
Зря выложили даже для своих. народ сейчас городской нежный - мишку видели только в на картинках и зоосаде. А полиции какие проблемы - их пнули они пойдут шить вполне себе уголовное дело. Вот если кого он задерёт, тогда всё в порядке - проверят инструкции, срок годности аэрозолей, лишат премии егеря - общественность возмущаться не будет.
Взорвали - нелюди!
Ещё и видос сняли - тиктокеры проклятые...
С одной стороны жалко михрютку, а с другой…..
Вахтовики работают, в их лагерь повадился медведь.
А если уж повадился, то его так просто не отвадить.
Опять же пишут, что ружей и транквилизаторов у них не было.
Поэтому обошлись тем, что было.
Или надо было ждать пока он кого-нибудь порвал?
Ну объективно
Внимательно прочти
Другой вопрос, зачем снимали?
Страшно, что они с вахты вернутся.
Дома им тоже может "скучно" сделаться...