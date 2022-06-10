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"Идиоты потому что": вахтовики в Якутии взорвали медведя и выложили видео в сеть

"Идиоты потому что": вахтовики в Якутии взорвали медведя и выложили видео в сеть

Автор:
10 июня 2022 17:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: вахтовики   взрывчатка   медведь   прокуратура   уголовное дело   якутия   
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В сети появилось видео, на котором вахтовые рабочие взорвали медведя, пришедшего в их поселок. Как сообщает телеграм-канал Mash, видео снято в Якутии.

Сначала взрослые дяди дождались, пока животное подойдёт к кастрюле с приманкой, а после активировали взрывчатку. Весь процесс вахтовики снимали на камеру.

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Стало им скучно на работе или пришлось идти на убийство мишки из-за жизненной необходимости, теперь будут разбираться правоохранительные органы. Информация о происшествии передана в МВД по Якутии для установления места происшествия и проверки на предмет осуществления браконьерства.

"Ружей или снотворного у них не было, а взрывчатка для горных работ была", - сообщил телеграм-каналу glavmedia участник чата якутских вахтовиков, в котором впервые появилось видео с подрывом медведя.

"Там медвежий край, очень много мишек, они приходят - мы закрываемся. А этого молодого Потапыча прикормили в той же кастрюле. Понятное дело, он стал часто приходить, пытаться лезть к людям, а у вахты оружия нет, вызывать егеря каждый раз - не навызываешься, а шашки всегда есть. Зачем снимали? В чат бросить, идиоты потому что. Из чата видео и пошло. Теперь за шашки дело, за медведя дело, за садизм дело. Попали, нечего было прикармливать" - добавил источник.

PS: Как сообщила прокуратура республики, уголовное дело по статье о "жестоком обращении с животным группой лиц — по предварительному сговору и с применением садистских методов" уже возбуждено.

Источник:

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Метки: вахтовики   взрывчатка   медведь   прокуратура   уголовное дело   якутия   
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30  комментариев
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511
HalloFreeSpace 3 часа назад
Ну это как с собаками , сначала покормим, лето потусим, а потом уедем ... а по весне давайте гасить их, ибо уже стая и реально с ними уже ничего не поделать .. .
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1k
Вадим Курбатов 7 минут назад
Когда бородатые говнори режут баранов ради своих диких ритуалов, то это норм, а когда люди вполне вероятно защищают свои жизни, то это жестокое обращение. Херня какая то. Да и не похоже, что развлекаются. Видать сильно достал их косолапый.
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2k
Andrey G 10 минут назад
Не пересекался с медведями, даже несмотря на то, что я русский, не могу сказать как они себя ведут и есть ли необходимость защиты от них в подобных местах. Убивать ради удовольствия - это надо быть конченным. Если ты охотишься, чтобы было мясо - это одно, если ты прокурор или депутат (как актуальненько, ещё не всё угасло в памяти) и завалил лося просто по синьке ради веселья - ты мразь. Такие мрази не стреляют людей из-за уголовного преследования, иначе бы они и людей валили. Таких надо наказывать жёстко, так же как и они поступают.
Если это была защита, то видосик - это тикток головного мозга. Таких лет на 5-10 садить надо, чтобы не повадно было.
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2k
Григорий Водениктов 46 минут назад
посадить их на шашки самих и подорвать! сначала суки прикормили косолапого, а потом подорвали, вот мрази двуногие
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764
Pterocactus 49 минут назад
До.л.б.о.ё.б.ы потому, что наснимали себе на "дело". Скромнее надо быть!
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30k
Snork Snorkoff 2 часа назад
На ровном месте намотать себе статью. Идиёты
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45k
Прораб 2 часа назад
Косолапого конечно жалко, но - В молодости, будучи гражданским служащим СА, довелось мне помотаться по всяким точкам. Тамошние вояки много могут рассказать про войну с медведями.
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6k
tamin 2 часа назад
В чем идиоты. Сняли и выложили. Для тех, кто был на всяческих дальних регионах знает, что выйти из лагеря без ружья-дурость. А вот многим ружья не выдают. Медведь мог один раз прийти и сожрать что было в кастрюле и дальше он туда регулярно будет приходить. Задраиь человека для мишки-дело 2 секунд. Поэтому возможно все правильно они сделали. Если это не баловство конечно. Но вот нафига сняли-тикток головного мозга.
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2k
!ГЕНнадий 2 часа назад
Застрелили - оборонялись.
Взорвали - нелюди!
Ещё и видос сняли - тиктокеры проклятые...
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480
антискакуас 2 часа назад
Гммм... Прокурор бы не хилую скорость развил, состоись такая встреча...
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9k
Maddy8 3 часа назад
самое толковое это пугать срывами, чтобы не приходили.
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9k
Василенко Татьяна 3 часа назад
Твари. Нелюди.
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2k
GROMOZEKA 3 часа назад
Ситуация двоякая.
С одной стороны жалко михрютку, а с другой…..
Вахтовики работают, в их лагерь повадился медведь.
А если уж повадился, то его так просто не отвадить.
Опять же пишут, что ружей и транквилизаторов у них не было.
Поэтому обошлись тем, что было.
Или надо было ждать пока он кого-нибудь порвал?
Ну объективно
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9k
Izrin Maria 3 часа назад
Не страшно, что они медведя взорвали.
Страшно, что они с вахты вернутся.
Дома им тоже может "скучно" сделаться...
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21k
albedo 3 часа назад
Идиоты. Во всем.
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33k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
вот же дебилоиды
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858
Антон 3 часа назад
Всех этих петушар НА БУТЫЛКУ.
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164
StaroduB62 3 часа назад
Сволочи...Садисты.
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