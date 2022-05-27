Вредитель из Якутии наложил в чужой квартире

В мире есть множество супер-героев. Но самым странным из них является сраный мститель из Якутии.
Дело было так. В одной из квартир в республике Саха хозяйка проснулась от громкого хлопка входной двери. Первое, что она почувствовала, так это вовсе не то, что её дом обчистили. А почувствовала она непередаваемую вонь.
Выяснилось, что ночной гость интересовался вовсе не её богатствами, а её туалетом. Ночной посетитель, как выяснилось, отложил в туалете "личинку", и удалился восвояси. Он даже не попытался смыть.
Сама хозяйка вызвала полицию и написала заявление. Всё-таки, произошло незаконное проникновение в жилище.
Мужчину ищут. Правда, неизвестно, почему у дамы оказалась не закрыта входная дверь. В конце концов, это мог быть один из обиженных ухажёров. В любом случае, спасибо, что не на коврик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну не оплатил за платный туалет и что?
Вычтут из зарплаты!
Админы, вам самим не противно такое публиковать?
Где этот *баный сайт хорошего настроения?