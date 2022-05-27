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Вредитель из Якутии наложил в чужой квартире

Вредитель из Якутии наложил в чужой квартире

Автор:
27 мая 2022 20:35
Метки: Юмор   вредитель   дерьмо   квартира   новости   преступление   якутия   
2139
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В мире есть множество супер-героев. Но самым странным из них является сраный мститель из Якутии.

Дело было так. В одной из квартир в республике Саха хозяйка проснулась от громкого хлопка входной двери. Первое, что она почувствовала, так это вовсе не то, что её дом обчистили. А почувствовала она непередаваемую вонь.

Выяснилось, что ночной гость интересовался вовсе не её богатствами, а её туалетом. Ночной посетитель, как выяснилось, отложил в туалете "личинку", и удалился восвояси. Он даже не попытался смыть.

Сама хозяйка вызвала полицию и написала заявление. Всё-таки, произошло незаконное проникновение в жилище.

Мужчину ищут. Правда, неизвестно, почему у дамы оказалась не закрыта входная дверь. В конце концов, это мог быть один из обиженных ухажёров. В любом случае, спасибо, что не на коврик.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   вредитель   дерьмо   квартира   новости   преступление   якутия   
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6  комментариев
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20k
Егор 2 часа назад
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2k
Broscan 36 минут назад
Чего такого то ?
Ну не оплатил за платный туалет и что?


Вычтут из зарплаты!
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9k
Сергей 41 минуту назад
Фишки, [мат]...
Админы, вам самим не противно такое публиковать?
Где этот *баный сайт хорошего настроения?
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17k
Vital Idol Час назад
да, потому что капремонт - УСЁ...демонтаж/монтаж...
Ссылка www.youtube.com
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18k
ЦСКА Час назад
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