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Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Ушла из жизни актриса театра и кино Александра Яковлева

Ушла из жизни актриса театра и кино Александра Яковлева (3 фото)

Автор:
02 апреля 2022 09:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александра Яковлева   актриса   кино   роль   смерть   фильм   
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Зрителю Александра Евгеньевна Яковлева запомнилась по ролям в таких ставших классикой отечественного кинематографа картинах как «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и не только.

Печальную новость сообщил режиссёр Александр Лебедев, работавший с актрисой.

В послужном списке Яковлевой (фамилия при рождении – Иванес), которая начала карьеру в кино с роли бортпроводницы Тамары в фильме-катастрофе «Экипаж» Александра Митты, 34 работы.


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После распада Союза и упадка киноиндустрии Яковлева пробовала себя как культурный деятель и политик. О диагнозе Александры Евгеньевны – онкологии стало известно в 2019 году. Женщина не смогла перебороть коварную болезнь и скончалась на 65 году жизни.


Яркая, живая, неординарная, смелая, открытая, всегда разная и при этом одинаково завораживающая своей игрой Александра Яковлева навсегда останется в памяти зрителей как красавица бортпроводница Тамара из «Экипажа», яркая ведьма из «Чародеев» и экспрессивная мисс Диана из «Человека с бульвара Капуцинов».


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александра Яковлева   актриса   кино   роль   смерть   фильм   
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8  комментариев
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2k
cfhfwby 2 часа назад
Одна из самых привлекательных актрис того времени, многие парни мечтали о ней, особенно, после фильма "Экипаж".
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544
Vustinii 16 минут назад
Жаль
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9
Сергей Полчаса назад
Красивая,яркая ,аплодисменты в награду.Родным и близким соболезнования
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383k
Алексей 38 минут назад
жили на одной улице в поселке.кошатница была дикая.несколько лет назад продала дом и уехала. светлая память ей
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11k
Kostick Час назад
мне ещё в "Россия молодая" она очень запомнилась. Впрочем как и сам фильм и книга. Рекомендую, кто не видел, или не читал.
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4k
Hugo_RnD Час назад
названные фильмы - классика золотого фонда СССР, но, если честно, во всех этих картинах был один общий минус - именно Яковлева... Это не только моё мнение - практически все, в первую очередь режиссёры, говорили, что очень сложно было работать с этой актрисой... Как бы то ни было - светлая память.
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24k
Ваня 2 часа назад
опять онкология... светлая ей память...
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300
сергей 2 часа назад
Как жаль. Земля пухом.
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