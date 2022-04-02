Ушла из жизни актриса театра и кино Александра Яковлева

Зрителю Александра Евгеньевна Яковлева запомнилась по ролям в таких ставших классикой отечественного кинематографа картинах как «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и не только.
Печальную новость сообщил режиссёр Александр Лебедев, работавший с актрисой.
В послужном списке Яковлевой (фамилия при рождении – Иванес), которая начала карьеру в кино с роли бортпроводницы Тамары в фильме-катастрофе «Экипаж» Александра Митты, 34 работы.
После распада Союза и упадка киноиндустрии Яковлева пробовала себя как культурный деятель и политик. О диагнозе Александры Евгеньевны – онкологии стало известно в 2019 году. Женщина не смогла перебороть коварную болезнь и скончалась на 65 году жизни.
Яркая, живая, неординарная, смелая, открытая, всегда разная и при этом одинаково завораживающая своей игрой Александра Яковлева навсегда останется в памяти зрителей как красавица бортпроводница Тамара из «Экипажа», яркая ведьма из «Чародеев» и экспрессивная мисс Диана из «Человека с бульвара Капуцинов».
Источник:
АНТИФИШКИ
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