Случайно-идеальные совпадения, которые произошли вопреки всему

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Казалось бы, вот какова была вероятность, что именно так все сложится? Да нулевая! Потому мы и зовем события из нашей подборки совпадениями. Они могли и не случиться, но вопреки всему произошли.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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