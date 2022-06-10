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Случайно-идеальные совпадения, которые произошли вопреки всему

Случайно-идеальные совпадения, которые произошли вопреки всему

Автор:
10 июня 2022 10:02
Сообщество : Юмор
Метки: животные   забавно   идеально   идеально совпало   прикол   случайные совпадения   совпадения   фото   
2768
15

Казалось бы, вот какова была вероятность, что именно так все сложится? Да нулевая! Потому мы и зовем события из нашей подборки совпадениями. Они могли и не случиться, но вопреки всему произошли.

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Источник:

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Метки: животные   забавно   идеально   идеально совпало   прикол   случайные совпадения   совпадения   фото   
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4  комментария
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2k
Лёха 21 минуту назад
"минус" за кривые подписи.
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2k
Григорий Водениктов 11 минут назад
гель прозрачный, а не совпадает!
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527
partners74 11 минут назад
барбекюе, сердечке, чипсе... Ровшанама аднака

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6k
ГГалка 24 минуты назад
прикольно! только вот на мой взгляд гель для душа с плиткой совсем не совпадает не совпадает.
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