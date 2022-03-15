История одного фото: Альберт Эйнштейн

Вместе с ним на заднем сидении разместились педагог Фрэнк Эйделотт и его жена. Вокруг машины столпились фотографы, которые просили Эйнштейна позировать. В какой-то момент он просто устал от назойливого внимания папарацци и показал язык. И в этот момент Сасс и нажал на кнопку фотоаппарата.