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История одного фото: Альберт Эйнштейн

История одного фото: Альберт Эйнштейн (3 фото)

Автор:
15 марта 2022 16:02
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   история   наука   фото   фотограф   эйнштейн   
463
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Это фото известного учёного стало по-настоящему легендарным!

Источник:

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Метки: интересное   история   наука   фото   фотограф   эйнштейн   
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