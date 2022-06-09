15 загадок из прошлого, которые ни за что не решить без помощи умников

Каждому человеку в жизни попадались неизвестные объекты, которые долгое время лежали на чердаке или в старых вещах различных родственников. Эти вещи становятся необычными напоминаниями о прошлом, его правилах и привычках. Пользователям повезло наткнуться на эти находки, но их назначение оставалось загадкой. Вот почему они обратились за помощью к Интернету и нашли неожиданные ответы.

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Пластиковая крышка прикручивается к резиновому мешку и содержит маленькие шарики 0 Источник: Это аналог обычной рогатки. Вы стреляете металлическими шариками. Положите один из мячей в резиновый мешок и потяните его назад.

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Нашел это в шкафу на старой ферме и понятия не имею, что это может быть 0 Источник: Это старое устройство для приготовления майонеза.

Металлическая клетка с зажимом, если потянуть за ручку, она открывается 0 Источник: Это ножная картофельная сеялка.

Какой-то странный механизм с движущимися металлическими частями внутри 0 Источник: Это "музыка" для домашнего телефона. На него клали трубку, чтобы абонент не заскучал, если вызов ставили на удержание.

Нашел этот предмет на улице, он наполнен маленькими металлическими шариками 0 Источник: Это противовес для старой люстры или потолочного светильника, с регулируемой высотой.

Этот металлический предмет я нашёл в старом ящике. Он достаточно гибкий 0 Источник: Это косточки от корсета.

На этом странном предмете нет никакой надписи, чтобы дать нам какие-либо намеки на то, что это такое и для чего оно используется 0 Источник: Это газовый обогреватель (около 1930-50-х годов). Вы видите сбоку газовый клапан и закрытое отверстие дымохода.

Совершенно непонятная штуковина 0 Источник: Это для снукерного кия. Принцип работы как точилка для карандашей.

Что это такое? 0 Источник: Это зажим для платья. Его часто носят парами и обычно надевают на шею платья, блузки или пальто. Сделано так, чтобы не сделать дыру в ткани, как это сделала бы брошь

Какая польза от этого четвертого столового прибора, который я видел в немецком музее 0 Источник: Это толкушка для детского питания довольно распространенная в 1800—х - начале 1900-х годов.

Я нашел эту комнату в заброшенном здании. Кто-нибудь может сказать мне, для чего было предназначено это здание и что это за штуки свисают с потолка? 0 Источник: Это раздевалка шахтеров. Крючки и корзины поднимают их рабочую одежду и убирают с пути следующей смены.

Крышка внутри с зеркалом, сумка выглядит как мешковина, а внутри подкладочный материал 0 Источник: Это дамский ридикюль (крошечная сумочка, популярная в 19- начале 20 века).

Нашел его на чердаке дома, который я недавно купил 0 Источник: Это складная стойка для галстуков.

Круглый, стальной, вращающийся шар на штативе с несколькими отверстиями 0 Источник: Светильник из операционной с недостающими деталями.