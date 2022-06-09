15 загадок из прошлого, которые ни за что не решить без помощи умников

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Каждому человеку в жизни попадались неизвестные объекты, которые долгое время лежали на чердаке или в старых вещах различных родственников. Эти вещи становятся необычными напоминаниями о прошлом, его правилах и привычках. Пользователям повезло наткнуться на эти находки, но их назначение оставалось загадкой. Вот почему они обратились за помощью к Интернету и нашли неожиданные ответы.
Пластиковая крышка прикручивается к резиновому мешку и содержит маленькие шарики
Это аналог обычной рогатки. Вы стреляете металлическими шариками. Положите один из мячей в резиновый мешок и потяните его назад.
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Нашел это в шкафу на старой ферме и понятия не имею, что это может быть
Это старое устройство для приготовления майонеза.
Металлическая клетка с зажимом, если потянуть за ручку, она открывается
Это ножная картофельная сеялка.
Какой-то странный механизм с движущимися металлическими частями внутри
Это "музыка" для домашнего телефона. На него клали трубку, чтобы абонент не заскучал, если вызов ставили на удержание.
Нашел этот предмет на улице, он наполнен маленькими металлическими шариками
Это противовес для старой люстры или потолочного светильника, с регулируемой высотой.
Этот металлический предмет я нашёл в старом ящике. Он достаточно гибкий
Это косточки от корсета.
На этом странном предмете нет никакой надписи, чтобы дать нам какие-либо намеки на то, что это такое и для чего оно используется
Это газовый обогреватель (около 1930-50-х годов). Вы видите сбоку газовый клапан и закрытое отверстие дымохода.
Совершенно непонятная штуковина
Это для снукерного кия. Принцип работы как точилка для карандашей.
Что это такое?
Это зажим для платья. Его часто носят парами и обычно надевают на шею платья, блузки или пальто. Сделано так, чтобы не сделать дыру в ткани, как это сделала бы брошь
Какая польза от этого четвертого столового прибора, который я видел в немецком музее
Это толкушка для детского питания довольно распространенная в 1800—х - начале 1900-х годов.
Я нашел эту комнату в заброшенном здании. Кто-нибудь может сказать мне, для чего было предназначено это здание и что это за штуки свисают с потолка?
Это раздевалка шахтеров. Крючки и корзины поднимают их рабочую одежду и убирают с пути следующей смены.
Крышка внутри с зеркалом, сумка выглядит как мешковина, а внутри подкладочный материал
Это дамский ридикюль (крошечная сумочка, популярная в 19- начале 20 века).
Круглый, стальной, вращающийся шар на штативе с несколькими отверстиями
Светильник из операционной с недостающими деталями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор. Предлагаю, в следующий раз сначала переводить на китайский, а потом уже на русский. Будет ещё прикольнее.