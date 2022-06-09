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15 загадок из прошлого, которые ни за что не решить без помощи умников

15 загадок из прошлого, которые ни за что не решить без помощи умников

Автор:
09 июня 2022 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Решить   загадки   находки   объекты   помощь   умники   
1726
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Каждому человеку в жизни попадались неизвестные объекты, которые долгое время лежали на чердаке или в старых вещах различных родственников. Эти вещи становятся необычными напоминаниями о прошлом, его правилах и привычках. Пользователям повезло наткнуться на эти находки, но их назначение оставалось загадкой. Вот почему они обратились за помощью к Интернету и нашли неожиданные ответы.
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Источник:

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Метки: Прошлое   Решить   загадки   находки   объекты   помощь   умники   
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4  комментария
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13k
ss 8 часов назад
"...обычно надевают на шею платья, блузки или пальто"
___
Автор. Предлагаю, в следующий раз сначала переводить на китайский, а потом уже на русский. Будет ещё прикольнее.
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2k
Пошляк Стебаныч 9 часов назад
А чем снукерный кий отличается от карамбольного?
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11k
Cornho 9 часов назад
Ну уж про "рогатку"-то можно было и догадаться. Особенно с учётом того, что её нашли уже с шариками.

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135
дунаев дмитрий Cornho 7 часов назад
патрон от люстры надувной шарик и рябина)))
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