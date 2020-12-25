Ученые показали лицо перуанской женщины

Художник использовал глину и гипс, чтобы заполнить череп «тканями» и «мышцами», а затем покрыл поверхность стекловолокном. «Существует определенная погрешность, потому что мы никогда не узнаем с точностью толщину колен, длину носа или форму ушей, но мы подошли довольно близко», — сказала Карбонель.



По словам археолога, в последние годы появляется все больше доказательств того, что женщины в древнем Перу играли важные социальные роли, скорее всего, в связи с ритуалами.