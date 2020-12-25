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Ученые показали лицо перуанской женщины

Ученые показали лицо перуанской женщины (2 фото)

Автор:
25 декабря 2020 09:48
Сообщество : Наука
Метки: в мире   интересно   лицо   наука   находки   прошлое   ученые   фото   
99
2
Она была ткачихой, но играла важную роль в ритуалах.

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Метки: в мире   интересно   лицо   наука   находки   прошлое   ученые   фото   
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ЕвгенийДончак 2 часа назад
> "Ученые показали лицо перуанской женщины" (С)

Зачем?..
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Показать 1 ответ
7k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"...травма кости на одном из предплечий указывает, что она была ткачихой"
================
А травма одного из колен указывала бы, что она профессиональный футболист?
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