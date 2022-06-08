Каждый сантиметр важен: в Аэрофлоте просят экономить туалетную бумагу

Лето традиционно является сезоном для поездок в отпуск. В связи с нестабильной ситуацией в мире после коронавируса и других событий вариантов отправиться в отпуск у россиян не так уж и много.
Пока народ выбирает между отечественными курортами, поездкой по Золотому кольцу и другим примечательным местам России или полетом за границу, в Аэрофлоте решили включить режим максимальной экономии.
Учитывая, что количество стран, куда можно полететь сократилось, как и спрос на них, в компании выпустили рекомендации для своих бортовых экипажей.
Сотрудникам рейсов на Анталью и Стамбул рекомендуется забирать после окончания рейса все предметы гигиены и восполнять их в уборных только после полного отсутствия оных.
Да и в конце концов, какая разница, если туристы и так повезут обратно всё с собой из отелей. В том числе и мыло с туалеткой.
Хотя может дойти и до того, что самолёты превратятся в некое подобие туалетов на вокзалах из нулевых, где мало того, что проход платный, так за кусок бумаги приходилось ещё и доплачивать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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https://youtube.com/shorts/ahrDfpfNGzQ?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/ahrDfpfNGzQ?feature=share
А, на самом деле, рациональное использование ресурсов - не так уж и плохо.
Но, конечно, можно и позлорадствовать.
Аэрофлоту есть куда падать! Но дно рядом.
Когда-то была одной из лучших европейский авиакомпаний.