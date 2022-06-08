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Каждый сантиметр важен: в Аэрофлоте просят экономить туалетную бумагу

Каждый сантиметр важен: в Аэрофлоте просят экономить туалетную бумагу

Автор:
08 июня 2022 13:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аэрофлот   интересно   кризис   полеты   самолеты   туалетная бумага   
2859
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Лето традиционно является сезоном для поездок в отпуск. В связи с нестабильной ситуацией в мире после коронавируса и других событий вариантов отправиться в отпуск у россиян не так уж и много.

Пока народ выбирает между отечественными курортами, поездкой по Золотому кольцу и другим примечательным местам России или полетом за границу, в Аэрофлоте решили включить режим максимальной экономии.

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Учитывая, что количество стран, куда можно полететь сократилось, как и спрос на них, в компании выпустили рекомендации для своих бортовых экипажей.

Сотрудникам рейсов на Анталью и Стамбул рекомендуется забирать после окончания рейса все предметы гигиены и восполнять их в уборных только после полного отсутствия оных.

Да и в конце концов, какая разница, если туристы и так повезут обратно всё с собой из отелей. В том числе и мыло с туалеткой.

Хотя может дойти и до того, что самолёты превратятся в некое подобие туалетов на вокзалах из нулевых, где мало того, что проход платный, так за кусок бумаги приходилось ещё и доплачивать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аэрофлот   интересно   кризис   полеты   самолеты   туалетная бумага   
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20  комментариев
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62k
КУЗНЕЦ Полчаса назад
Перед вылетом за неделю начинайте голодать. Сходите дома в туалет..
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7k
Progressor 23 минуты назад
Автор кусок дебила. Такой бред только в воспаленном мозгу хохлодауна мог возникнуть.
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34k
Растрелли Z V Ø 23 минуты назад
Пост, я так понимаю, хохол писал?
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16k
Vital Idol Полчаса назад
аэрофлот отменил 70% рейсов всвязи с СВО, а бумаги нет?! чо за бред?!
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28k
Aqueronte Полчаса назад
Тем временем в другой стране-импортере нефти.
https://youtube.com/shorts/ahrDfpfNGzQ?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/ahrDfpfNGzQ?feature=share
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28k
Григорий Полчаса назад
Срочно поднимаем утопленные в Черном море унитазы. Без них обнищаем-пропадем.
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10k
Максим Полчаса назад
А 3,14здаболы постарели) раньше они брехали что стюардесс в полёте драли, сейчас что жопу нечем вытереть)
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2k
alex5450 Полчаса назад
Скоро клизмы будут обязательные делать перед полётом. Плакат будет висеть "Мы не возим дерьмо - Пройди очищение! )
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10k
Евгений Полчаса назад
лучше дома сидеть и ни куда не дёргаться , деньги и нервы сэкономите. ищ чё! разъездилися оне! бохатые сильно стали, чё ли?
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204
Евгений Ковалёв 48 минут назад
Ну с бумагой разобрались. А когда и где!? Унитазы получать с хохляндии вывезенные. ? Ато жопу есть чем вытерать а срать негде.
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17k
Наталья Час назад
Сегодня интернет просто взорван от этой сенсации Телеграм-канала.)
А, на самом деле, рациональное использование ресурсов - не так уж и плохо.
Но, конечно, можно и позлорадствовать.
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504
HalloFreeSpace 2 часа назад
Может им еще скинуться на что-нибудь ?
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38k
Александр 2 часа назад
Что за дичь я только что прочитал? Мы конечно подобеднели под санкциями, но слава богу не до такой степени. А авиаперелетчики могут гораздо эффективнее экономить на многом другом, чем на средствах гигиены из сортиров. Автор сам видимо пост придумал...
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7k
Б.Касторский 2 часа назад
Вспомнились первые платные туалеты, где малая нужда стоила дешевле более крупной. И по второму случаю выдавали строго определенное количество бумаги.
Аэрофлоту есть куда падать! Но дно рядом.
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Александр Невский
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