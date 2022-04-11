Кладбище железных крыльев: они больше никогда не смогут разрезать небесную гладь

Сложно представить, но даже в новой реальности существуют такие места, где находятся вещи, отслужившие свой срок. В США есть два кладбища железных птиц, которые были списаны навечно или ждут своего часа. За последние несколько лет из-за пандемии и кризиса индустрии авиаперелетов, многие машины были остались на земле. Некоторые из них и вовсе больше никогда не взлетят.