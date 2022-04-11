Кладбище железных крыльев: они больше никогда не смогут разрезать небесную гладь

В наше время в угоду борьбы за экологию всему пытаются дать вторую жизнь. Казалось бы, переработка коснулась практически всего.
Сложно представить, но даже в новой реальности существуют такие места, где находятся вещи, отслужившие свой срок. В США есть два кладбища железных птиц, которые были списаны навечно или ждут своего часа. За последние несколько лет из-за пандемии и кризиса индустрии авиаперелетов, многие машины были остались на земле. Некоторые из них и вовсе больше никогда не взлетят.
Одно из таких кладбищ находится в Тусоне (штат Аризона), территория где находятся бывшие военные воздушные суда находится под особым контролем.
В то время его калифорнийский аналог, где находятся списанные гражданские самолеты, часто служит площадкой для съемок голливудских фильмов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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