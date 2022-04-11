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Кладбище железных крыльев: они больше никогда не смогут разрезать небесную гладь

Кладбище железных крыльев: они больше никогда не смогут разрезать небесную гладь (12 фото)

Автор:
11 апреля 2022 15:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: военные   гражданские   интересно   кладбище   красиво   метал   самолеты   фото   
1182
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В наше время в угоду борьбы за экологию всему пытаются дать вторую жизнь. Казалось бы, переработка коснулась практически всего.

Сложно представить, но даже в новой реальности существуют такие места, где находятся вещи, отслужившие свой срок. В США есть два кладбища железных птиц, которые были списаны навечно или ждут своего часа. За последние несколько лет из-за пандемии и кризиса индустрии авиаперелетов, многие машины были остались на земле. Некоторые из них и вовсе больше никогда не взлетят.

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Одно из таких кладбищ находится в Тусоне (штат Аризона), территория где находятся бывшие военные воздушные суда находится под особым контролем.

В то время его калифорнийский аналог, где находятся списанные гражданские самолеты, часто служит площадкой для съемок голливудских фильмов.

Источник:

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Метки: военные   гражданские   интересно   кладбище   красиво   метал   самолеты   фото   
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1  комментарий
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Просто прохожий 10 минут назад
Ну на снимках еще кое что можно собрать. А вот этот "летак" уже больше не полетит. Б_л_я ,"летак"- слово какое уродское, помню мультик и слова -«как корабль назовешь, так он и поплывет»
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Александр Невский
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