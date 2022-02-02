Взлетит ли дрон, сделанный по чертежам Леонардо да Винчи? Легко

Интересное летающее устройство вдохновленное идеями гения.
В наше время мало кого можно удивить дронами. Дроны-доставщики, боевые БПЛА и даже дроны почтальоны, которые даже Почта России пытается использовать.
Кстати, после не очень удачных первых полетов, Почта России планирует начать доставлять посылки с помощью беспилотников уже в этом году. Не ясно, что из этого выйдет и будут ли полеты более успешными, чем первый пробный, но сам факт налицо.
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Дроны — повседневность, а вот дрон сделанный по чертежам Леонардо да Винчи — что-то новенькое.
Американские студенты решили идти от истоков и вспомнили об одном из первых летательных аппаратов в мире, который предложил знаменитый итальянский художник живший в XV веке.
Энтузиасты из Мэрилендского университета проработали с зарисовками да Винчи и смогли воспроизвести архимедовы винты.
К слову этот винт использовался в античные времена для перемещения воды, а инженеры, как и итальянский конструктор адаптировали его для перемещения по воздуху.
Создатели до последнего не верили, что дрон с необычными пропеллерами поднимется в воздух. Но дрон, который назвали Crimson Spin не только поднялся в воздух, но и помог студенту Остину Прете защитить научную работу.
Вот видео, как летает данное устройство:
Характерной особенностью дрона Прете помимо внешнего вида является и звук, который издают пропеллеры, напоминающие звуки дрели. Так что запускать аппарат в квартире многоэтажного дома крайне не рекомендуется.
Источник:
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