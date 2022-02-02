Взлетит ли дрон, сделанный по чертежам Леонардо да Винчи? Легко

В наше время мало кого можно удивить дронами. Дроны-доставщики, боевые БПЛА и даже дроны почтальоны, которые даже Почта России пытается использовать.



Кстати, после не очень удачных первых полетов, Почта России планирует начать доставлять посылки с помощью беспилотников уже в этом году. Не ясно, что из этого выйдет и будут ли полеты более успешными, чем первый пробный, но сам факт налицо.



