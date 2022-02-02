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Взлетит ли дрон, сделанный по чертежам Леонардо да Винчи? Легко

Взлетит ли дрон, сделанный по чертежам Леонардо да Винчи? Легко (5 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 01:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дроны   интересно   леонардо да винчи   полеты   чудо устройство   
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Интересное летающее устройство вдохновленное идеями гения.

В наше время мало кого можно удивить дронами. Дроны-доставщики, боевые БПЛА и даже дроны почтальоны, которые даже Почта России пытается использовать.

Кстати, после не очень удачных первых полетов, Почта России планирует начать доставлять посылки с помощью беспилотников уже в этом году. Не ясно, что из этого выйдет и будут ли полеты более успешными, чем первый пробный, но сам факт налицо.


Дроны — повседневность, а вот дрон сделанный по чертежам Леонардо да Винчи — что-то новенькое.

Американские студенты решили идти от истоков и вспомнили об одном из первых летательных аппаратов в мире, который предложил знаменитый итальянский художник живший в XV веке.

Энтузиасты из Мэрилендского университета проработали с зарисовками да Винчи и смогли воспроизвести архимедовы винты.

К слову этот винт использовался в античные времена для перемещения воды, а инженеры, как и итальянский конструктор адаптировали его для перемещения по воздуху.

Создатели до последнего не верили, что дрон с необычными пропеллерами поднимется в воздух. Но дрон, который назвали Crimson Spin не только поднялся в воздух, но и помог студенту Остину Прете защитить научную работу.

Вот видео, как летает данное устройство:


Характерной особенностью дрона Прете помимо внешнего вида является и звук, который издают пропеллеры, напоминающие звуки дрели. Так что запускать аппарат в квартире многоэтажного дома крайне не рекомендуется.

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Метки: дроны   интересно   леонардо да винчи   полеты   чудо устройство   
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Voland Час назад
А чего ему не взлететь? Вон даже циклокоптеры вполне себе норм летают;)
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Voldometr Noname 57 минут назад
Ну видео, где обосрали дрон "Почты России" я видел. А где видео с полетом дрона Леонардо?
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