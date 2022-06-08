Голландская художница-гиперреалистка рисует русалок

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Таинственнные женщины плывут по прозрачной воде на завораживающих картинах Мариссы Оостерли. В течение многих лет голландская художница-гиперреалистка создавала серию картин «Смойте мои печали», вдохновляясь целебными свойствами воды.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Марисса Оостерли гиперреализм голландия завораживающе интересно искусство творчество художница
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