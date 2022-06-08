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Голландская художница-гиперреалистка рисует русалок

Голландская художница-гиперреалистка рисует русалок

Автор:
08 июня 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Марисса Оостерли   гиперреализм   голландия   завораживающе   интересно   искусство   творчество   художница   
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Таинственнные женщины плывут по прозрачной воде на завораживающих картинах Мариссы Оостерли. В течение многих лет голландская художница-гиперреалистка создавала серию картин «Смойте мои печали», вдохновляясь целебными свойствами воды.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марисса Оостерли   гиперреализм   голландия   завораживающе   интересно   искусство   творчество   художница   
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6  комментариев
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9k
Sapsan 2 часа назад
Во первый у русалок рыбьи хвосты
Во вторых они топлесс живут
Вот третьих нет афрорусалок
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6k
Mowgley Час назад
Голландская художница-гиперреалистка рисует русалокПосмотреть
Голландская художница-гиперреалистка рисует русалок
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8k
Игорь 2 часа назад
по моему - это утопленницы или мертвые русалки
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
откуда инфа, что это русалки?
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536k
АРОН 2 часа назад
Мёртвые что ли?
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