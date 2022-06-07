FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5322 поста • 1246 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Ради свадьбы невеста не побоялась тигров и крокодилов

Ради свадьбы невеста не побоялась тигров и крокодилов

Автор:
07 июня 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Романтика   женская любовь   интернет-знакомство   история   любовь   полоса препятствий   свадьба   удивительное рядом   
287
5
22-летняя жительница Бангладеш так хотела выйти замуж за мужчину, в которого влюбилась в социальных сетях, что не побоялась пробраться через лес, известный как место обитания тигров-людоедов, и переплыть реку, кишащую крокодилами.
×
×
Это не первая история опасного путешествия по диким частям Бенгалии. 5 марта Хо Хоанг Хунг отправился с курортного острова Пхукет в Таиланде на маленькой резиновой лодке с небольшим количеством еды и воды, но без GPS или даже карты.
Рыбацкая лодка заметила преданного мужа в среду возле Симиланских островов, примерно в 50 милях от побережья Таиланда, и сообщила об этом властям. 37-летнего Хо забрала служба морской безопасности ВМС Таиланда. Он сказал им, что из-за сильного встречного ветра его продвижение через Бенгальский залив оказалось медленнее, чем ожидалось. Чтобы завершить весь путь от Пхукета до Мумбаи в том темпе, в котором он шел, ему могло понадобиться два года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Романтика   женская любовь   интернет-знакомство   история   любовь   полоса препятствий   свадьба   удивительное рядом   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66632



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это лихие 90-е: редкие фотографии того неоднозначного времени
Это лихие 90-е: редкие фотографии того неоднозначного времени
Неудачное ограбление по-мексикански
Неудачное ограбление по-мексикански
События на Украине 6- 7 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Филип Зимбардо: человек, сломавший стереотипы о социальной роли
Филип Зимбардо: человек, сломавший стереотипы о социальной роли
"Хочу усидеть на трёх стульях": Анна Нетребко рассказала немецкой газете, чего они с Россией хотят друг от друга
"Хочу усидеть на трёх стульях": Анна Нетребко рассказала немецкой газете, чего они с...
Если потребление, то только такое
Если потребление, то только такое
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный котик

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#комментарии#автомобили#автомир#люди#Разное#кино#сатира
#картинки#история#Приколы#сарказм#подборка#США#аварии#Мемы#в мире
#фото#интересно#прикол#факты#женщины#фотографии#забавно#новости#Украина
Как обманутые дольщики своими силами с застройщиком разобрались Как обманутые дольщики своими силами с застройщиком разобрались Пожилой абитуриент штурмует университет уже 26-й год Пожилой абитуриент штурмует университет уже 26-й год Дедушка придумал милый способ показать внукам, что мир полон чудес Дедушка придумал милый способ показать внукам, что мир полон чудес Британец попал в Книгу Гиннесса прямо с качелей Британец попал в Книгу Гиннесса прямо с качелей Мужчина превратил свой дом в коллекцию артефактов 1980-х Мужчина превратил свой дом в коллекцию артефактов 1980-х Не перевелись еще романтики в XXI веке, или пост иронии и сарказма Не перевелись еще романтики в XXI веке, или пост иронии и сарказма

На что жалуетесь?

Вернуться