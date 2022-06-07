Ради свадьбы невеста не побоялась тигров и крокодилов

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22-летняя жительница Бангладеш так хотела выйти замуж за мужчину, в которого влюбилась в социальных сетях, что не побоялась пробраться через лес, известный как место обитания тигров-людоедов, и переплыть реку, кишащую крокодилами.
Девушка из Бангладеш смело пробралась через лес, известный свирепой популяцией тигров, а затем целый час плыла по реке, кишащей крокодилами, чтобы воссоединиться с любовью всей своей жизни. Началось все в соцсетях, где Кришна Мандал встретила индийца по имени Абхик, и они влюбились друг в друга.
Пара планировала встретиться и пожениться, но у 22-летнего Кришны не оказалось паспорта. Однако Кришна решила, что это не помешает ей выйти замуж, и она разработала план, который должен был помочь ей попасть в Индию нелегально. Как заявили в полиции, Кришна сначала прошла через Сундарбанс, болотистый лес, известный многочисленными смертельными нападениями тигров на людей. Затем она в течение часа плыла по реке Матла, где морские крокодилы подстерегают птиц, млекопитающих и случайных пловцов.
Пара планировала встретиться и пожениться, но у 22-летнего Кришны не оказалось паспорта. Однако Кришна решила, что это не помешает ей выйти замуж, и она разработала план, который должен был помочь ей попасть в Индию нелегально. Как заявили в полиции, Кришна сначала прошла через Сундарбанс, болотистый лес, известный многочисленными смертельными нападениями тигров на людей. Затем она в течение часа плыла по реке Матла, где морские крокодилы подстерегают птиц, млекопитающих и случайных пловцов.
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Ко всеобщему удивлению, Кришна пережила все испытания и вышла замуж за Абхика в храме Калигат в Калькутте. Но, увы, на этом история не закончилась. История об эпическом путешествии Кришны стала широко известна, она активно обсуждалась в соцсетях и вскоре, разумеется, дошла до местной полиции.
В результате, Кришна была арестована индийскими властями за незаконный переход к границе страны. Сколько времени ей предстоит провести под арестом, пока неизвестно, но хотелось бы надеяться, что молодой супруг оценит ее жертвы и непременно дождется жену.
Это не первая история опасного путешествия по диким частям Бенгалии. 5 марта Хо Хоанг Хунг отправился с курортного острова Пхукет в Таиланде на маленькой резиновой лодке с небольшим количеством еды и воды, но без GPS или даже карты.
Рыбацкая лодка заметила преданного мужа в среду возле Симиланских островов, примерно в 50 милях от побережья Таиланда, и сообщила об этом властям. 37-летнего Хо забрала служба морской безопасности ВМС Таиланда. Он сказал им, что из-за сильного встречного ветра его продвижение через Бенгальский залив оказалось медленнее, чем ожидалось. Чтобы завершить весь путь от Пхукета до Мумбаи в том темпе, в котором он шел, ему могло понадобиться два года.
Рыбацкая лодка заметила преданного мужа в среду возле Симиланских островов, примерно в 50 милях от побережья Таиланда, и сообщила об этом властям. 37-летнего Хо забрала служба морской безопасности ВМС Таиланда. Он сказал им, что из-за сильного встречного ветра его продвижение через Бенгальский залив оказалось медленнее, чем ожидалось. Чтобы завершить весь путь от Пхукета до Мумбаи в том темпе, в котором он шел, ему могло понадобиться два года.
Это не первая история опасного путешествия по диким частям Бенгалии. 5 марта Хо Хоанг Хунг отправился с курортного острова Пхукет в Таиланде на маленькой резиновой лодке с небольшим количеством еды и воды, но без GPS или даже карты.
Рыбацкая лодка заметила преданного мужа возле Симиланских островов, примерно в 75 километрах от побережья Таиланда. Рыбаки сообщили о необычном нарушителе властям. В результате 37-летнего Хо арестовала служба морской безопасности ВМС Таиланда. Он сказал им, что из-за сильного встречного ветра его продвижение через Бенгальский залив оказалось медленнее, чем ожидалось. Чтобы завершить весь путь от Пхукета до Мумбаи в том темпе, в котором он шел, ему могло понадобиться два года.
Рыбацкая лодка заметила преданного мужа возле Симиланских островов, примерно в 75 километрах от побережья Таиланда. Рыбаки сообщили о необычном нарушителе властям. В результате 37-летнего Хо арестовала служба морской безопасности ВМС Таиланда. Он сказал им, что из-за сильного встречного ветра его продвижение через Бенгальский залив оказалось медленнее, чем ожидалось. Чтобы завершить весь путь от Пхукета до Мумбаи в том темпе, в котором он шел, ему могло понадобиться два года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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