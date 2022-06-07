Ради свадьбы невеста не побоялась тигров и крокодилов

Девушка из Бангладеш смело пробралась через лес, известный свирепой популяцией тигров, а затем целый час плыла по реке, кишащей крокодилами, чтобы воссоединиться с любовью всей своей жизни. Началось все в соцсетях, где Кришна Мандал встретила индийца по имени Абхик, и они влюбились друг в друга.

Пара планировала встретиться и пожениться, но у 22-летнего Кришны не оказалось паспорта. Однако Кришна решила, что это не помешает ей выйти замуж, и она разработала план, который должен был помочь ей попасть в Индию нелегально. Как заявили в полиции, Кришна сначала прошла через Сундарбанс, болотистый лес, известный многочисленными смертельными нападениями тигров на людей. Затем она в течение часа плыла по реке Матла, где морские крокодилы подстерегают птиц, млекопитающих и случайных пловцов.