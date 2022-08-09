Лизетта: конь для императора

Петру было на момент знаковой встречи 26 лет. Он ехал из Великого посольства и встретил купцов, которые вели на продажу бурого жеребца. Петр посчитал, что увидел лучшего в своей жизни коня. И, не торгуясь, обменял на него собственную лошадь, да еще и приплатил сотню червонцев сверху.

Не совсем понятно, чем руководствовался новый владелец при выборе клички, но он назвал коня Лизеттой. Некоторые историки считают, что выбор обусловлен некой молодой и привлекательной особой, в отношениях с которой Петр на тот момент состоял.

Лучший конь достоин лучших подков. И новый владелец направился в ближайшую кузницу, чтобы справить жеребцу подковы. Кузнец выковал первую. И Петр проверил ее на крепость, разогнув руками горячую конструкцию без особых усилий. Тогда мастеру пришлось подобрать металл получше. Довольный работой Петр наградил кузнеца серебряным рублем. Но мастер оказался не промах. И по примеру знатного заказчика согнул монетку пополам, потребовав от клиента другую вместо этой, «порченой». Петр посмеялся дерзости и смелости и отдал кузнецу весь кошель с серебром.