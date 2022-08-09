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Лизетта: конь для императора

Лизетта: конь для императора

Автор:
09 августа 2022 11:52
Сообщество : Истории
Метки: Животное   Император   Лизетта   жеребец   история   конь   любовь   прототип   чучело   
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Любовь с первого взгляда и на всю жизнь случается не только у людей.

И пример императора Петра I и его коня доказывает это.


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Петру было на момент знаковой встречи 26 лет. Он ехал из Великого посольства и встретил купцов, которые вели на продажу бурого жеребца. Петр посчитал, что увидел лучшего в своей жизни коня. И, не торгуясь, обменял на него собственную лошадь, да еще и приплатил сотню червонцев сверху.

Не совсем  понятно, чем руководствовался новый владелец при выборе клички, но он назвал коня Лизеттой. Некоторые историки считают, что выбор обусловлен некой молодой и привлекательной особой, в отношениях с которой Петр на тот момент состоял.

Лучший конь достоин лучших подков. И новый владелец направился в ближайшую кузницу, чтобы справить жеребцу подковы. Кузнец выковал первую. И Петр проверил ее на крепость, разогнув руками горячую конструкцию без особых усилий. Тогда мастеру пришлось подобрать металл получше. Довольный работой Петр наградил кузнеца серебряным рублем. Но мастер оказался не промах. И по примеру знатного заказчика согнул монетку пополам, потребовав от клиента другую вместо этой, «порченой». Петр посмеялся дерзости и смелости и отдал кузнецу весь кошель с серебром.


Правитель не прогадав, совершив спонтанное приобретение. Конь действительно оказался чудесным: сильным, крепким, выносливым, безгранично верным.

Кроме хозяина Лизетта никого не слушал и никому не подчинялся. Для конюхов животное стало настоящим наказанием. Если владелец долго не появлялся на конюшне, жеребец мог в буквальном смысле объявить голодовку. А то и сбежать, чтобы отправиться на поиски обожаемого наездника.

Современники упоминали, что если во время поездок государя на пути встречался ров без моста, тот велел перебрасывать через него перекладину, ширина которой не превышала конского копыта. И конь легко и непринужденно преодолевал препятствие без потери равновесия.

На этой лошади государь прошел множество сражений. Лизетта прошел Северную войну, спас наездника во время битвы под Полтавой, вынеся его на безопасное для прицельного огня расстояние.


Государь отказался расставаться со своим верным любимцем даже после смерти жеребца и повелел сделать чучело Лизетты. Впоследствии именно оно стало прототипом лошади на всех полотнах с изображением батальных сцен. Сейчас Лизетта находится в Зоологическом музее Санкт-Петербурга.


И знаменитый Медный всадник на Сенатской площади – это тоже память о Лизетте. Так хозяин и его конь навсегда соединились в бронзе, оставшись в людской памяти как пример верности, преданности, заботы и той самой любви с первого взгляда.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Животное   Император   Лизетта   жеребец   история   конь   любовь   прототип   чучело   
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3  комментария
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2k
sos1960sos 12 минут назад
У него в конюшне были и другие лошади. Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, Полетта, Колетта и Мариетта. Лизетта просто была самой любимой...
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416
Lexx 36 минут назад
У него и корабль и собаку звали Лизеттами. И дочка Елизавета, тоже произодное от имени французского имени Элиз.
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4k
kleyman 36 минут назад
Главный вопрос, кто из них трахал кого и правда ли, что Петр под номером 1, помер от разрыва сфинктора под жеребцом?
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