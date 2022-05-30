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Мужчина превратил свой дом в коллекцию артефактов 1980-х

Мужчина превратил свой дом в коллекцию артефактов 1980-х

Автор:
30 мая 2022 17:48
Сообщество : Истории
Метки: 1980-е   Пит Фредерикс   дизайн   история   любимая эпоха   необычный ремонт   удивительное рядом   частная жизнь   
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42-летний Пит Фредрикс очень любит 1980-е. Он настолько обожает эту эпоху, что превратил верхний этаж своего дома в гимн своему любимому десятилетию, наполнив его тысячей с лишним ретро-экспонатов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1980-е   Пит Фредерикс   дизайн   история   любимая эпоха   необычный ремонт   удивительное рядом   частная жизнь   
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