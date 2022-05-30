Мужчина превратил свой дом в коллекцию артефактов 1980-х

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42-летний Пит Фредрикс очень любит 1980-е. Он настолько обожает эту эпоху, что превратил верхний этаж своего дома в гимн своему любимому десятилетию, наполнив его тысячей с лишним ретро-экспонатов.
Пит Фредрикс, отец двоих детей из Нэшвилла, штат Теннесси, десять лет собирал свою коллекцию сувениров из 1980-х, включая старые игровые автоматы, бумбоксы, винтажные игры и даже старую чековую книжку Мадонны. Он оценивает свою коллекцию примерно в 23 000 долларов.
«Когда я начал коллекционировать предметы 1980-х, это было как забавное хобби. Но потом оно начало выходить из-под контроля — я посвятил коллекции весь верхний этаж, и она фактически превратилась в музей 1980-х годов, - рассказывает Пит. - Я люблю собирать все, что связано с поп-культурой, а также старые предметы домашнего обихода, игрушки, рекламу и даже коробки из-под хлопьев».
«Когда я начал коллекционировать предметы 1980-х, это было как забавное хобби. Но потом оно начало выходить из-под контроля — я посвятил коллекции весь верхний этаж, и она фактически превратилась в музей 1980-х годов, - рассказывает Пит. - Я люблю собирать все, что связано с поп-культурой, а также старые предметы домашнего обихода, игрушки, рекламу и даже коробки из-под хлопьев».
«Я большой поклонник знаменитостей того времени — у меня есть одна из шляп Майкла Джексона, чековая книжка Мадонны, брюки Джоан Джетт, и у меня есть реквизит из фильмов, - говорит Фредрикс. - Но у меня есть все эти классные вещи, люди, кажется, больше удивляются более простым вещам, о которых они, как им казалось, забыли. Такие вещи, как игры и даже красные чашки Pizza Hut действительно возвращают людей в детство».
«1980-е сейчас возвращаются, и они становятся популярными, что мне действительно нужно так что мне нужно беречь эти вещи!» - говорит Пит.
Пит был ребенком в 1980-х. По его словам, это было лучшее десятилетие, чтобы вырасти и стать взрослым. Поэтому он хочет поделиться той эпохой с миром и надеется, что его дом станет капсулой времени, которая отправит людей в прошлое. «По моему мнению, 1980-е годы были лучшим временем для взросления» , — сказал он.
Пит был ребенком в 1980-х. По его словам, это было лучшее десятилетие, чтобы вырасти и стать взрослым. Поэтому он хочет поделиться той эпохой с миром и надеется, что его дом станет капсулой времени, которая отправит людей в прошлое. «По моему мнению, 1980-е годы были лучшим временем для взросления» , — сказал он.
«Это было гораздо более простое время, и у людей о нем остались самые теплые воспоминания. Тогда реальные вещи казались людям более важными, потому что, хотя у нас было много доступных вещей, они всегда были ограничены, в отличие от сегодняшнего дня», утверждает Питт.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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