Мужчина превратил свой дом в коллекцию артефактов 1980-х

«Я большой поклонник знаменитостей того времени — у меня есть одна из шляп Майкла Джексона, чековая книжка Мадонны, брюки Джоан Джетт, и у меня есть реквизит из фильмов, - говорит Фредрикс. - Но у меня есть все эти классные вещи, люди, кажется, больше удивляются более простым вещам, о которых они, как им казалось, забыли. Такие вещи, как игры и даже красные чашки Pizza Hut действительно возвращают людей в детство».