40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»

Некоторые фотографии похожи на короткий рассказ — с первого взгляда они кажутся простыми, но чем дольше и внимательнее их рассматриваешь, тем больше проявляется мелких деталей, которые вместе складываются в захватывающую историю. Вот целая подборка таких снимков и увлекательных историй, которые за ними стоят.
1. Эта женщина забрала 20-летнего кота из приюта, потому что не хотела, чтобы он провел конец своей жизни в одиночестве в клетке
2. "Сегодня таксист с гордостью поделился со мной, что попал на обложку календаря. Я пообещал ему, что помогу всему миру это увидеть"
9. "С тех пор, как моя племянница посмотрела "Историю игрушек", она теперь кричит: "Я ухожу!", а потом заглядывает в свою комнату вот так"
10. "Мой пес повредил ногу во время плавания. Он в порядке, но дулся, поэтому кот решил его утешить"
11. "Владелец компании решил перестать платить водителям, поэтому один из них припарковал свою фуру на Ferrari владельца и так ее и оставил"
13. "Моя подруга была с детьми в зоопарке, когда вдруг услышала: «Мадам, на вашем ребенке лемур»"
14. "Мой дедушка — 93-летний ветеран Второй мировой войны, на фото он рассказывает свои военные истории ветеранам разных поколений. Он был так счастлив, что они хотели его послушать, это сделало всю его неделю"
17. Большинство людей думают, что Япония — страна относительно без мусора, но это совсем так. Сегодня я и мои друзья пытались убрать в лесу. Все это заняло 4 часа"
18. "Папа купил кактус, чтобы отучить Мингуса лазить на подоконник. Вот Мингус с кактусом"
19. "Паренек отчаянно пытался завязать галстук, но не смог справиться самостоятельно. Попутчица спросила, нужна ли ему помощь"
24. "Эти монеты остановили пулю и спасли жизнь моему прадеду во время Первой мировой войны"
28. "Нашел старую фотографию моего отца, сделанную еще в 1976 году. Мне кажется, что фотография очень много запечатлела и рассказывает историю"
29. "Вчера мы нашли телефон моей жены в унитазе. Мы не знали точно, кто из наших троих детей положил его туда. Пока жена сегодня не пролистала фотографии"
37. "Спустя пару секунд после того, как Санту ударили по яйцам. На прошлой неделе Санте сделали вазэктомию. Санта - это я"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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