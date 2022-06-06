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40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»

40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»

Автор:
06 июня 2022 20:55
Сообщество : Жизнь
Метки: Фотоподборка   Юмор   вместо тысячи слов   забавно   истории из жизни   трогательно   фотографии из соцсетей   
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Некоторые фотографии похожи на короткий рассказ — с первого взгляда они кажутся простыми, но чем дольше и внимательнее их рассматриваешь, тем больше проявляется мелких деталей, которые вместе складываются в захватывающую историю. Вот целая подборка таких снимков и увлекательных историй, которые за ними стоят.

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14. "Мой дедушка — 93-летний ветеран Второй мировой войны, на фото он рассказывает свои военные истории ветеранам разных поколений. Он был так счастлив, что они хотели его послушать, это сделало всю его неделю"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   Юмор   вместо тысячи слов   забавно   истории из жизни   трогательно   фотографии из соцсетей   
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2  комментария
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Ego sum qui sum 42 минуты назад
самые лучшие первая с 20-летним котом и мамина гордость
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Porky Pig

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