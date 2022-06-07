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Кельма, раствор, два кирпича: изыски каменщиков

Кельма, раствор, два кирпича: изыски каменщиков

Автор:
07 июня 2022 10:12
Сообщество : Строитель
Метки: Кирпичная кладка   каменщик   каменщики   кирпич   кладка   стены   строители   
2695
17
Высокохудожественная кладка кирпича, ад перфекциониста в чистом виде и необъяснимые изыски, которые могли родиться только в голове больного каменщика.
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Источник:

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Метки: Кирпичная кладка   каменщик   каменщики   кирпич   кладка   стены   строители   
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3  комментария
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Karelian Час назад
А чем шестая фото перфекционисту должна показаться адом??? Вполне себе симметричненько.
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sapsanbosh 23 минуты назад
Представленные образцы( кроме последнего) делают честь каменщикам, их сотворившим. Без пафоса можно сказать - золотые руки!
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Никифоридис

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