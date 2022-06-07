Кельма, раствор, два кирпича: изыски каменщиков

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Высокохудожественная кладка кирпича, ад перфекциониста в чистом виде и необъяснимые изыски, которые могли родиться только в голове больного каменщика.
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Ад перфекциониста
Источник:
АНТИФИШКИ
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