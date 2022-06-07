Кельма, раствор, два кирпича: изыски каменщиков

Если потребление, то только такое

Сможете ли вы поверить, что все это из обычного кирпича

Вот что случается, когда на стройку берут идиотов

Кошмар наяву: строители никак не угомонятся

В чем смысл волнистых заборов?

15 раз, когда горе-строители оплошали по полной, но нисколько не раскаиваются