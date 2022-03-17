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15 раз, когда горе-строители оплошали по полной, но нисколько не раскаиваются

15 раз, когда горе-строители оплошали по полной, но нисколько не раскаиваются (16 фото)

Автор:
17 марта 2022 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: и так сойдет   не моя работа   провалы   строители   
1550
16

Строители, дорожники, сотрудники ЖКХ - важные люди в жизни каждого из нас. Они не только возводят дома, ремонтируют квартиры, но еще и города благоустраивают. От их работы зависит многое. Но порой они забивают на свои обязанности - и получаются подобные казусы.

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А у вас не было со строителями казусных историй?

Источник:

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Метки: и так сойдет   не моя работа   провалы   строители   
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Рекламщик Час назад
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Vampire 14 минут назад
Прораб, способный впарить, что "ассиметрия нынче в моде", всегда на вес золота.
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dmitriy3603 18 минут назад
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babuby 55 минут назад
Это автор не видел как строятся дома под ипотеку! Вот там такая жесть встечается, что все эти фоточки покажутся просто умилительными.
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