15 раз, когда горе-строители оплошали по полной, но нисколько не раскаиваются

Строители, дорожники, сотрудники ЖКХ - важные люди в жизни каждого из нас. Они не только возводят дома, ремонтируют квартиры, но еще и города благоустраивают. От их работы зависит многое. Но порой они забивают на свои обязанности - и получаются подобные казусы.