15 раз, когда горе-строители оплошали по полной, но нисколько не раскаиваются

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Строители, дорожники, сотрудники ЖКХ - важные люди в жизни каждого из нас. Они не только возводят дома, ремонтируют квартиры, но еще и города благоустраивают. От их работы зависит многое. Но порой они забивают на свои обязанности - и получаются подобные казусы.
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А у вас не было со строителями казусных историй?
Источник:
АНТИФИШКИ
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