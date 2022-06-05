Цветные фотографии Парка Горького в 1930-е годы! Снимки раскрашены с помощью нейросети

Парк Горького в Москве – один из самых известных городских парков в России. Он появился на месте закрытой до революции территории Нескучного сада. Изначально тут проводили сельскохозяйственные и промышленные выставки. В 1930-е здесь стали создавать настоящий городской парк, который в 1932 году получил имя Максима Горького.

Давайте посмотрим на первые годы существования парка!

Приятного просмотра!

1. Набережная парка 1939 год 0 Так непривычно видеть такую Москву! На противоположном берегу реки Москвы стоят еще маленькие одноэтажные и двухэтажные домики Хамовников, а не величественные высокие сталинки.

2. Зеленый театр 1939 год 0 В 1933 году на границе Парка Горького и Нескучного сада построили театр под открытым небом. Он сразу стал пользоваться у москвичей большим спросом. И сейчас летом тут проводят различные мероприятия.

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3. Большой Голицынский пруд 1939 год 0

4. Центральная аллея парка 1935 год 0 В первые годы существования парка деревьев там не было, их высаживали. Поэтому сначала москвичи гуляли среди таких пустынных аллей с мелкими кустарниками и молодыми деревьями.

5. Выставка метро имени Кагановича 1938 год 0 Выставки из Парка Горького совсем не ушли. Переодически там открывали тематические павильоны. Павильон на фото посвящен строительству московского метро.

6. Общий вид парка 1940 год 0

7. Летнее кафе 1935 год 0

8. Первоначальный вход в парк 1938 год 0 Знаменитая входная арка в парк появится только в 1950-е годы.

9. Парашютная вышка 1938 год 0

10. Ночное украшение парка 1940 год 0

11. Торговые павильоны в парке 1939 год 1

12. Набережная парка 1935 год 0 Красивый кадр! Словно тут не Москва, а город курорт: люди загорают на набережной, кто-то плавает в речке, кто-то на лодке! На другом берегу реки гармоничная малоэтажная застройка Москвы, много зелени. Красота!

13. Детский городок 1939 год 0