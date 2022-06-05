Цветные фотографии Парка Горького в 1930-е годы! Снимки раскрашены с помощью нейросети

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Парк Горького в Москве – один из самых известных городских парков в России. Он появился на месте закрытой до революции территории Нескучного сада. Изначально тут проводили сельскохозяйственные и промышленные выставки. В 1930-е здесь стали создавать настоящий городской парк, который в 1932 году получил имя Максима Горького.
Давайте посмотрим на первые годы существования парка!
Приятного просмотра!
Давайте посмотрим на первые годы существования парка!
Приятного просмотра!
1.
Набережная парка 1939 год
Так непривычно видеть такую Москву! На противоположном берегу реки Москвы стоят еще маленькие одноэтажные и двухэтажные домики Хамовников, а не величественные высокие сталинки.
2.
Зеленый театр 1939 год
В 1933 году на границе Парка Горького и Нескучного сада построили театр под открытым небом. Он сразу стал пользоваться у москвичей большим спросом. И сейчас летом тут проводят различные мероприятия.
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4.
Центральная аллея парка 1935 год
В первые годы существования парка деревьев там не было, их высаживали. Поэтому сначала москвичи гуляли среди таких пустынных аллей с мелкими кустарниками и молодыми деревьями.
5.
Выставка метро имени Кагановича 1938 год
Выставки из Парка Горького совсем не ушли. Переодически там открывали тематические павильоны. Павильон на фото посвящен строительству московского метро.
8.
Первоначальный вход в парк 1938 год
Знаменитая входная арка в парк появится только в 1950-е годы.
12.
Набережная парка 1935 год
Красивый кадр! Словно тут не Москва, а город курорт: люди загорают на набережной, кто-то плавает в речке, кто-то на лодке! На другом берегу реки гармоничная малоэтажная застройка Москвы, много зелени. Красота!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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