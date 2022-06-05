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Цветные фотографии Парка Горького в 1930-е годы! Снимки раскрашены с помощью нейросети

Цветные фотографии Парка Горького в 1930-е годы! Снимки раскрашены с помощью нейросети

Автор:
05 июня 2022 21:52
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Парк Горького в Москве – один из самых известных городских парков в России. Он появился на месте закрытой до революции территории Нескучного сада. Изначально тут проводили сельскохозяйственные и промышленные выставки. В 1930-е здесь стали создавать настоящий городской парк, который в 1932 году получил имя Максима Горького.
Давайте посмотрим на первые годы существования парка!
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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