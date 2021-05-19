1443
23
1
Российская певица Манижа, которая прошла в финал песенного конкурса "Евровидение", вновь разделила пользователей соцсетей на два лагеря. А вы смотрели? Вам понравилось?
1. То самое выступление, с которого все и началось
5. Всем остальным пользователям соцсетей выступление Манижи очень понравилось. Только посмотрите на эти восторженные посты
Источник:
Ссылки по теме:
- Теперь у Little Big есть отличный шанс прокатиться до «Евровидения» на «Sex machine»: клип готов
- "Это хулиганство, а не пение!": критик Соседов высказался о песне Манижи на Евровидении
- Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
- Little Big вошли в шорт-лист для отбора на «Евровидение»
- Клип на песню Uno за сутки стал самым популярным среди официальных роликов участников Евровидения
25
Понравилось25
Новости партнёров
95% отрицательные, остальные просто "Молодец"
Херня, занявшая первое место среди херни, не перестает оставаться херней.
Всем остальным можно пренебречь.
Давно уже Евровидение превратилось в политическое событие. То лгбт-шники лезут на сцену, то люди весом в полтора центера, то с политическими песнями выступают.
Уже лет десять Евровидение это шоу абсурда, шоу кича и фриков. Нормальные исполнители, нормальные в смысле классического восприятия эстрады уже давно не побеждали.
Те же Little Big были не то что в формате, а просто явные фавориты, если бы состоялось, выигравшие несколько лет назад финны в масках так же.
Так что в общем и целом Манижа в формате, хоть и небоходимо признать, что ни песня, ни сам номер на лавры "высокой эстрады" ну никак не тянут (повторюсь, те же Little Big блы лучше).