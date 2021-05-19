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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4898 постов • 664 подписчика подписаться
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"Певица неплохая, но вот песня...": реакция на выступление Манижи на Евровидении

"Певица неплохая, но вот песня...": реакция на выступление Манижи на Евровидении (23 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 15:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Манижа   Россия   евровидение   певица   песня   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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Российская певица Манижа, которая прошла в финал песенного конкурса "Евровидение", вновь разделила пользователей соцсетей на два лагеря. А вы смотрели? Вам понравилось?

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Метки: Манижа   Россия   евровидение   певица   песня   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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21  комментарий
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7k
Rus77 48 минут назад
Там всё от начала и до конца, дегенеративная блевотина!
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62k
Доктор Джонс Полминуты назад
Это что, песня была?
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858
lobster Минуту назад
Вопрос к тем, кто "переобулся": а что изменилось???
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27k
Кот Баюн 3 минуты назад
Опять стасик создает видимость общественного мнения :)
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1k
Angelpro 4 минуты назад
По ходу восторженные комменты сами сфотошопили.
95% отрицательные, остальные просто "Молодец"
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3k
Петрович 7 минут назад
Пост пробашляла бригада таджикских бордюрщиков.
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3k
VL 9 минут назад
полное абздэ ...
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1
Алексей 15 минут назад
Страшно...
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759
Кристофер Робин 16 минут назад
Я похоже совсем ни чего не понимаю в этом мире.
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12k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Почему у хейтеров должны гореть пердаки и почему они резко будут переобуваться?
Херня, занявшая первое место среди херни, не перестает оставаться херней.
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3k
Владимир Полчаса назад
ну там в основном лесбиянки-чернильницы и отметились.
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3k
kappaneed Полчаса назад
Все как всегда))
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16k
Александр Сучков Полчаса назад
между прочим юморная и прикольная девченка. Что касаемо композиции для евровиденья, то не она выбирает!!! Ей сказали петь вот это, она и исполняет. Тут привет надо не ей передавать, если кому не понравилось.
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8k
Majul 36 минут назад
Скажем так, она в формате именно для этого цирка под названием Евровидение.
Всем остальным можно пренебречь.

Давно уже Евровидение превратилось в политическое событие. То лгбт-шники лезут на сцену, то люди весом в полтора центера, то с политическими песнями выступают.

Уже лет десять Евровидение это шоу абсурда, шоу кича и фриков. Нормальные исполнители, нормальные в смысле классического восприятия эстрады уже давно не побеждали.

Те же Little Big были не то что в формате, а просто явные фавориты, если бы состоялось, выигравшие несколько лет назад финны в масках так же.

Так что в общем и целом Манижа в формате, хоть и небоходимо признать, что ни песня, ни сам номер на лавры "высокой эстрады" ну никак не тянут (повторюсь, те же Little Big блы лучше).
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12k
alexis 46 минут назад
Не посмотрел, автор Эрнст?
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49k
VikCom 47 минут назад
Кто здесь?
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870
Денис Ануфриев 52 минуты назад
кто это
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506
Палыч 52 минуты назад
Вот, блин, проблемы у кого-то...
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6k
vitenok 52 минуты назад
Негативных отзывов мало, потому что всем пох. Смотрят только, - как бы сказать, что бы не обидеть, - своеобразные люди.
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369k
Алексей Час назад
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Преподобный Стасян

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