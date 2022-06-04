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Страдающее средневековье

Страдающее средневековье

Автор:
04 июня 2022 11:48
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1484
33
Подборка прикольных и смешных картинок из средневековья
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Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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10k
Касьян Пуздой Полчаса назад
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2k
Vovan Petroff 50 минут назад
На дворе играет солнышко,
И пришёл мой звёздный час!
Ради этого события
Вся деревня собралась.
Все застыли в предвкушении,
Жаждет зрелища народ.
На дворе играет солнышко,
Тыща триста пятый год.
Самосуд на площади
Посредством лошади:
Мне будут руки отрывать.
КВНа не было в средневековии,
А people нужно развлекать!
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26k
Андрей Иванов 3 часа назад
Поддержка Билана до того, как коньки вошли в моду
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