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Подборка прикольных и смешных картинок из средневековья
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Источник:
АНТИФИШКИ
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И пришёл мой звёздный час!
Ради этого события
Вся деревня собралась.
Все застыли в предвкушении,
Жаждет зрелища народ.
На дворе играет солнышко,
Тыща триста пятый год.
Самосуд на площади
Посредством лошади:
Мне будут руки отрывать.
КВНа не было в средневековии,
А people нужно развлекать!