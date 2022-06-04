Смекаешь? Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья

Жизнь пиратов полна романтики, но увы, не долговечна... Хотя, можно стать частью истории и остаться на века в памяти людей.
Для фанатов франшизы о пиратах карибского моря хорошие новости. В след за победой в суде над своей бывшей супругой Эмбер Херд, бывший продюсер компании Disney заявил о высокой вероятности появления Джонни Деппа в перезапуске "Пиратов".
Актер может вернуться в привычном для себе образе Джека Воробья, простите, капитана Джека Воробья. И хотя эта история уже вряд ли будет о персонажах Орландо Блума и Киры Найтли, но неподражаемый Джонни Депп сможет вдохнуть новую жизнь в проект. Тем более, что после выигрышного процесса, его популярность вновь возросла.
Понятное дело, что Депп не является образцом для подражания и пример с него не стоит брать во всем, но его капитан Джек Воробей один из любимых персонажей многих кинозрителей.
А вы бы хотели увидеть самого знаменитого кинопирата 21 века вновь в деле?
Источник:
АНТИФИШКИ
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