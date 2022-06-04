Смекаешь? Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья

Актер может вернуться в привычном для себе образе Джека Воробья, простите, капитана Джека Воробья. И хотя эта история уже вряд ли будет о персонажах Орландо Блума и Киры Найтли, но неподражаемый Джонни Депп сможет вдохнуть новую жизнь в проект. Тем более, что после выигрышного процесса, его популярность вновь возросла.