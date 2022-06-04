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Смекаешь? Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья

Смекаешь? Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья

Автор:
04 июня 2022 00:25
Сообщество : Кино
Метки: Джонни Депп   Найтли   Херд   блум   интересно   кино   пираты карибскго моря   слухи   
1253
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Жизнь пиратов полна романтики, но увы, не долговечна... Хотя, можно стать частью истории и остаться на века в памяти людей.

Для фанатов франшизы о пиратах карибского моря хорошие новости. В след за победой в суде над своей бывшей супругой Эмбер Херд, бывший продюсер компании Disney заявил о высокой вероятности появления Джонни Деппа в перезапуске "Пиратов".

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Актер может вернуться в привычном для себе образе Джека Воробья, простите, капитана Джека Воробья. И хотя эта история уже вряд ли будет о персонажах Орландо Блума и Киры Найтли, но неподражаемый Джонни Депп сможет вдохнуть новую жизнь в проект. Тем более, что после выигрышного процесса, его популярность вновь возросла.

Понятное дело, что Депп не является образцом для подражания и пример с него не стоит брать во всем, но его капитан Джек Воробей один из любимых персонажей многих кинозрителей.

А вы бы хотели увидеть самого знаменитого кинопирата 21 века вновь в деле?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джонни Депп   Найтли   Херд   блум   интересно   кино   пираты карибскго моря   слухи   
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5  комментариев
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7k
Владимир 15 минут назад
Конечно [мат] да!! Без него пираты - параша. Ждём))
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28k
Григорий 3 минуты назад
Франшиза себя изжила. Сольник про Джека - возможно, но последние фильмы унылы.
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17
RedPark 8 минут назад
Дисней подмочил свою репутацию! Будет Депп - помотрим.. Не будет, то точно в утиль дерьмо диснеевские!
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484
HalloFreeSpace 49 минут назад
уже не интересно ...
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224
Lexx 57 минут назад
Вряд ли этот перезапуск "Пиратов" станет выигрышным проектом. Как правило, все эти продолжения получаются хуже и хуже по сравнению с первой частью. Например как "Робокоп".
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