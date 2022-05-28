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Как выглядели бы герои "Игры престолов" в реальной жизни

Как выглядели бы герои "Игры престолов" в реальной жизни

Автор:
28 мая 2022 09:33
Сообщество : Кино
Метки: Искусственный интеллект   игра престолов   интересно   как в жизни   кино   персонажи   портреты   сериал   
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Дизайнер из Мельбурна Анна с помощью программы искусственного интеллекта нарисовала портреты героев "Игры престолов", изобразив персонажей такими, какими они выглядели бы в реальной жизни, опираясь на литературные описания. Взгляните!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   игра престолов   интересно   как в жизни   кино   персонажи   портреты   сериал   
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