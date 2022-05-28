Как выглядели бы герои "Игры престолов" в реальной жизни

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Дизайнер из Мельбурна Анна с помощью программы искусственного интеллекта нарисовала портреты героев "Игры престолов", изобразив персонажей такими, какими они выглядели бы в реальной жизни, опираясь на литературные описания. Взгляните!
Арья Старк
«Арья Старк: 9–12 лет. У нее вытянутое лицо Старков, серые глаза и каштановые волосы. По словам Брана, она очень похожа на тетю Лианну лицом, но несколько персонажей описали ее как симпатичную».
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Санса Старк
«Санса Старк: 11–14 лет. Глубокие голубые глаза, светло-каштановые волосы, высокие скулы, как у Талли. Похожа на свою мать, но Кейтилин считает, что Санса вырастет и станет красивее ее. Многие персонажи считают так же, и Тирион считает ее такой же красивой, как Маргери Тирелл».
Нед Старк
Нед Старк: 35–36 лет. Типичные черты Старка: вытянутое лицо, серые глаза и каштановые волосы. У Неда темно-серые глаза, отражающие его настроение. У него серьезное лицо, а борода начинает седеть, из-за чего он выглядит старше своего возраста. Он считается менее красивым, чем его брат Брэндон Старк.
Кэтлин Старк
Кейтлин Старк: 33–35 лет. Кейтлин красивая, со светлой кожей, длинными каштановыми волосами и голубыми глазами. У нее длинные пальцы и высокие скулы. Традиционные черты и традиционная красота.
Джон Сноу
Джон Сноу: 14–17 лет. Черты Старка, с темно-серыми глазами, вытянутым лицом и темно-каштановыми волосами.
Дейенерис Таргариен
Дейенерис Таргариен: 13–15 лет. У Дейенерис классический валирийский вид; У нее фиолетовые глаза, бледная кожа и длинные бледно-серебристо-золотые волосы. Дейенерис худощавого телосложения. Дейенерис описывают как прекрасную.
Сэр Джорах Мормонт
Сир Джорах Мормонт: 46 лет. Джорах — крупный мужчина средних лет, смуглый и волосатый. Он чернобородый и лысеющий, но все еще сильный и подтянутый. По словам Дэни, не особенно красив.
Тирион Ланнистер
Тирион: 24 года, несовпадающие глаза - зеленый и черный, тонкие волосы настолько светлые, что кажутся белыми, большой выступающий лоб, огромная голова.
Джейми Ланнистер
Джейме Ланнистер: 31 год, зеленые глаза, вьющиеся волосы цвета чеканного золота, красивый, высокий.
Серсея Ланнистер
Серсея Ланнистер: 31–34 года. Близнец Джейми Ланнистера. Серсея — поразительно красивая женщина с золотыми волосами, изумрудно-зелеными глазами, светлой кожей и стройной изящной фигурой.
Джоффри Баратеон
Джоффри Баратеон: 11–14 лет. Светлые вьющиеся волосы, зеленые глаза, пухлые губы. Считается красавцем. Джон думает, что он похож на девушку. Возможно, у него наглое лицо, но это просто предубеждение.
Мирселла Баратеон
Мирселла Баратеон: 8–10 лет. Золотые волосы, изумрудные глаза и пухлые губы. Нежная и красивая.
Тайвин Ланнистер
Тайвин Ланнистер: 58 лет. Высокий, стройный, широкоплечий, с лысой бритой головой, с бакенбардами по бокам лица. У него бледно-зеленые глаза с золотыми крапинками в них.
Бриенна Тарт
Бриенна Тарт: 17–20. Бриенна неженственна внешне и считается непривлекательной по меркам Вестероса. Она высокая, мускулистая, плоскогрудая и неуклюжая, с ломкими соломенными волосами до плеч и широкими грубыми чертами лица, покрытого веснушками. Зубы у Бриенны выпуклые и кривые. Рот у нее широкий, губы распухшие, а нос не раз ломали. У нее большие красивые голубые глаза.
Лианна Старк
Лианна Старк: умерла в возрасте 16 лет. Считалось, что она обладала «дикой» красотой, а не такой нежной, утонченной красотой, как принцесса Элия. Описывается как сорванец, у нее типичные черты Старка: вытянутое лицо, серые глаза и каштановые волосы. Стройная.
Грегор Клиган
Грегор Клиган: 35–36 лет. Грегор Клиган - гигантский мужчина, возможно, самый крупный человек в Вестеросе, превосходящий всех братьев Баратеонов, Ходора и его собственного брата Сандора, с большими руками, уродливым голосом, серыми глазами, каштановыми волосами и широкими плечами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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