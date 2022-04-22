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Под домом женщины поселилось пять медведей и храпели всю зиму

Под домом женщины поселилось пять медведей и храпели всю зиму

Автор:
22 апреля 2022 20:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   животные   забавное   медведи   новости   смешное   события   
457
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Жительница Калифорнии жаловалась на звуки, которые издавали спящие под её домом медведи.

Источник:

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Метки: США   животные   забавное   медведи   новости   смешное   события   
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4  комментария
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Пошляк Стебаныч Час назад
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Владимир 23 минуты назад
Так это цыганские медведи. Черные, шумные, до хрена своих и чужих детей...
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22k
Влад 56 минут назад
У кого-то мышки, у кого-о мишки. Надо завести кошку, очень большую.
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