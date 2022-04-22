Под домом женщины поселилось пять медведей и храпели всю зиму

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Жительница Калифорнии жаловалась на звуки, которые издавали спящие под её домом медведи.
Сначала она не могла понять природу странных вибраций, доносящихся из-под её дома. Их слышала не только женщина, но и другие жители дома. И только весной она поняла, что это пять медведей. А соседи, кстати, не верили и заверяли жильцов дома-берлоги, что им кажется, ведь сами они ничего не слышали.
По весне храп сменился и американка услышала звук, который издала проснувшаяся медведица, мирно проспавшая под домом всю зиму. Женщина обратилась в "Лигу медведей", которая занимается спасением мишек.
"Мы незамедлительно прибыли на место происшествия и попытались прогнать медведицу, ещё не зная, что под домом находится целая медвежья семья".
"Мы незамедлительно прибыли на место происшествия и попытались прогнать медведицу, ещё не зная, что под домом находится целая медвежья семья".
Оказалось, что ещё в прошлом году мама-медведица родила троих медвежат и усыновила ещё одного, который остался без родителей.
В "Лиге медведей" рассказали: "Это была та еще сцена - наблюдать, как четыре маленьких детеныша появляются из проема и собираются на одной стороне забора, чтобы начать свой 2022 год".
В "Лиге медведей" рассказали: "Это была та еще сцена - наблюдать, как четыре маленьких детеныша появляются из проема и собираются на одной стороне забора, чтобы начать свой 2022 год".
Источник:
АНТИФИШКИ
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