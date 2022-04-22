Под домом женщины поселилось пять медведей и храпели всю зиму

Сначала она не могла понять природу странных вибраций, доносящихся из-под её дома. Их слышала не только женщина, но и другие жители дома. И только весной она поняла, что это пять медведей. А соседи, кстати, не верили и заверяли жильцов дома-берлоги, что им кажется, ведь сами они ничего не слышали.