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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
03 июня 2022 16:28
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2311
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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17k
Corvus Corax 3 часа назад
Комментарий к фото
В 1693 году суд никого не приговаривал. В 1692 году приговоры были, но никаких сожжений. Был осуждён 31 человек, из них 19 человек были повешены, двое (включая Сару Осборн) умерли в тюрьме, один (Жиль Кори) умер во время пытки, семеро были приговорены к повешению, но получили отсрочку приговора и затем были оправданы, одна женщина содержалась в тюрьме без суда и затем была продана в рабство за долги, один человек (Джон Олден) сбежал.
В 1697 году судьи признали, что совершили ошибку; в 1702 году их решение официально было признано незаконным.
В 1957 году Содружество Массачусетса окончательно постановило отменить приговоры всем осуждённым во время этих процессов.
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Hunson Abadeer 14 минут назад
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783
Горбовский 2 часа назад
Приходит новый русский в ресторан. Поляну накрыл. Сидит, ест. Подзывает официанта. Слыш, чувак! Выключи кондиционер холодно. Ест дальше. Подзывает опять. Слыш, чувак, включи кондиционер жарко. И так несколько раз. За соседним столиком посетитель подзывает официанта: Слушай, тебя этот еще не задолбал своим жарко, холодно? Да не, нормально у нас и кондиционера-то нет!
Анекдот взят с сайта anekdotov.me
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