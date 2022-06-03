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Как преображаются знаменитости, когда не прячут свою внешность под профессиональным мейкапом

Как преображаются знаменитости, когда не прячут свою внешность под профессиональным мейкапом

Автор:
03 июня 2022 09:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   знаменитости   косметика   макияж   мейкап   фото   
2098
13

Забавно, что некоторые известные люди становятся попросту непохожими на самих себя.

Косметика нового поколения позволяет изменить любого человека до неузнаваемости. Она помогает замаскировать проблемные зоны, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Чудесные возможности мейкапа давно используют визажисты при работе со знаменитостями. Нескольких взмахов кистью достаточно, чтобы добиться идеальной внешности без изъянов. К сожалению, рано или поздно селебрити приходится выходить в свет без красочной маскировки, иногда потрясая своим истинным внешним обликом папарацци и поклонников.


Певица Леди Гага

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Певица Кэтти Перри

Рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон

Актриса Николь Кидман

R&B-исполнительница Ники Минаж

Певица Мадонна

Мадонна никогда не стеснялась появляться на людях без макияжа. Именно поэтому новые фото звезды, сделанные папарацци, всегда вызывают бурную реакцию. Пользователи интернета то и дело обсуждают внешность певицы, часто отпуская нелицеприятные комментарии. Но Мадонне всё равно! На то она и королева поп-музыки.


Модель Хайди Клум

Актриса Мила Кунис

Вокалист рок-группы «Maneskin» Давид Дамиано

Дамиано Давид — один из самых эксцентричных исполнителей последних лет. Парень эпатирует публику не только музыкой, но и своим внешним видом. Стоит отметить, что хоть с макияжем, хоть без него Дамиано чертовски хорош.


Актриса Эмбер Хёрд

Звезда «Аквамена» Эмбер Хёрд прослыла одной из самых ярких и скандальных голливудских красавиц. Однако встретить её фото без макияжа сложно, ведь девушка уделяет своему внешнему виду львиную долю времени и почти никогда не покидает дома, не нанеся мейкап (естественный макияж тоже считается). Но некоторым папарацци всё-таки удалось запечатлеть естественную красоту Эмбер на фото.


Рэп-исполнительница Карди Би

Модель и актриса Кара Делевинь

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: внешность   знаменитости   косметика   макияж   мейкап   фото   
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17  комментариев
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312
makcim76 3 часа назад
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russger 8 минут назад
Ну Мэнсон что с косметикой, что без, тот ещё красавчик))
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13k
Сергей 51 минуту назад
Светлана Лобода
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13k
Сергей 52 минуты назад
Ани Лорак
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7k
Sergey 52 минуты назад
дык, все бабы страшные от природы...
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13k
Сергей 54 минуты назад
Скарлетт Йохансон.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
"Америку" не открыли...
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8k
Dabus Час назад
Кидман, даже не смотря на неудачный ракурс на фото всё равно остаётся красивой женщиной :)
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233
АНДРЕЙ 2 часа назад
Ссылка coub.com
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13k
FatZilla 2 часа назад
Короче, я понял одно, мужики обычно остаются без макияжа красавчиками или хотя бы нормальными, а бабы страшилищами
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2k
Лёха 3 часа назад
Хрень. Актриса Мила Кунис глаза разного цвета.
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33k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
фу
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