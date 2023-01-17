FISHKINET
Сообщество Юмор 16258 постов • 3344 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Тот момент, когда девушки переборщили с косметикой

Тот момент, когда девушки переборщили с косметикой

Автор:
17 января 2023 14:17
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   косметика   любопытно   макияж   переборщила с макияжем   смешно   фото   
1947
14

В погоне за красотой девушки используют разные способы. Один из самых популярных - макияж. Да только порой с ним можно так переборщить, что останется след на подушке.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Девушка   косметика   любопытно   макияж   переборщила с макияжем   смешно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
59k
Похабыч Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
40k
turyst Полчаса назад
Обратный процесс...

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Bjornsson 42 минуты назад
просто ночью приходил Джо Пеши
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Aleksandr 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Nikolay 55 минут назад
Когда у жены на лице полтонны косметики, - это ничего, а когда у мужа на лице немного помады - это, понимаешь ли, конец света...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
anpetrof Час назад
Это с древних времён пошло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ivan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр 2 часа назад
Это лицо внутреннего демона который спрятан внутри женщин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40527



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 января
15 познавательных фотографий интересных находок
15 познавательных фотографий интересных находок
Набирающие популярность в сообществах
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить успех оригинала
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить...
Молоко на губах не обсохло, а они уже напридумывали
Молоко на губах не обсохло, а они уже напридумывали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#автомобили#картинки#подборка#факты#в мире#забавно#шоу бизнес
#Юмор#дтп#история#люди#Приколы#животные#Фотографии#улыбнуло#новости#Ynews
#Прикол#позитив#аварии#автомир#СССР#кино#авто аварии#Россия#США#Жизнь
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров 15 людей, которые научились делать крутой грим 15 людей, которые научились делать крутой грим Как преображаются знаменитости, когда не прячут свою внешность под профессиональным мейкапом Как преображаются знаменитости, когда не прячут свою внешность под профессиональным мейкапом Визажист из Мексики может перевоплотиться в любую знаменитость Визажист из Мексики может перевоплотиться в любую знаменитость 17 фото девушек, для которых макияж — это не просто рисование 17 фото девушек, для которых макияж — это не просто рисование

На что жалуетесь?

Вернуться