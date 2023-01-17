Тот момент, когда девушки переборщили с косметикой

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В погоне за красотой девушки используют разные способы. Один из самых популярных - макияж. Да только порой с ним можно так переборщить, что останется след на подушке.
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Довольно частая ситуация, когда девушки не пристегиваются - и их макияж отпечатывается в машине на креслах
Во время небольшого инцидента на дороге подушка безопасности осталась в тональном средстве
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