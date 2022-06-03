П - поддержка: сайт дублинского гей-парада обновил флаг, дополнив его цветами стяга Незалежной

Украинцев официально приравняли к секс-меньшинствам? Официальный сайт гей-парада в Дублине повесил ЛГБТ-флаг, плавно перетекающий в стяг Украины. Вот это поддержка!
Ранее в Сети завирусилась идея добавить цвета украинского флага к основной радужной раскладке ЛГБТ. Таким образом сочувствующие меньшинствам заявляли о своей поддержке Украине, в которой пока еще не всё гладко с толерантностью.
Изначально это был троллинг, но пользователи твиттера восприняли его всерьёз и начали форсить «новый ЛГБТ–флаг», параллельно обвиняя правительство Украины в том, что оно до сих пор не легализовало однополые браки.
А потом пранк вышел из-под контроля, и "обновленный" флаг признали даже организаторы Дублинского гей-парада - крупнейшего мероприятия ЛГБТ-тусовки, опубликовав его на своем сайте (по этическим соображениям мы не станем публиковать ссылку на ресурс).
Вот уж поддержали так поддержали!
Источник:
АНТИФИШКИ
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