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П - поддержка: сайт дублинского гей-парада обновил флаг, дополнив его цветами стяга Незалежной

П - поддержка: сайт дублинского гей-парада обновил флаг, дополнив его цветами стяга Незалежной

Автор:
03 июня 2022 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   ЛГБТ-сообщество   дублинский гей-парад   поддержали   сайт   секс-меньшинства   смешно   солидарность   
1068
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Украинцев официально приравняли к секс-меньшинствам? Официальный сайт гей-парада в Дублине повесил ЛГБТ-флаг, плавно перетекающий в стяг Украины. Вот это поддержка!

Ранее в Сети завирусилась идея добавить цвета украинского флага к основной радужной раскладке ЛГБТ. Таким образом сочувствующие меньшинствам заявляли о своей поддержке Украине, в которой пока еще не всё гладко с толерантностью.


×

Изначально это был троллинг, но пользователи твиттера восприняли его всерьёз и начали форсить «новый ЛГБТ–флаг», параллельно обвиняя правительство Украины в том, что оно до сих пор не легализовало однополые браки.



А потом пранк вышел из-под контроля, и "обновленный" флаг признали даже организаторы Дублинского гей-парада - крупнейшего мероприятия ЛГБТ-тусовки, опубликовав его на своем сайте (по этическим соображениям мы не станем публиковать ссылку на ресурс).


Вот уж поддержали так поддержали!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   ЛГБТ-сообщество   дублинский гей-парад   поддержали   сайт   секс-меньшинства   смешно   солидарность   
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16  комментариев
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38k
Александр 2 часа назад
Да никто не сомневался, что все пи@оры за украину
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КАКАнгел 22 минуты назад
Сало уронили - нагнулись . И вот уже стали звездой гей-парада .
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Vad Полчаса назад
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MatveiVainrub Час назад
Вот так входят в аналы истории . Учись Россия . Сала уранили , Хероям слева .
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137
zzzz_987 Час назад
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Motorola Час назад
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Motorola Час назад
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1k
Ksenia2 2 часа назад
То боевой кабан Мыкола, то теперь вот это. Не пойму, на Западе троллят Украину или просто там все такие недалекие, что даже не понимают, как идиотски выглядят со своей поддержкой?
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Комбо.
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Лёха 2 часа назад
опустили хохлов. Хохма из разряда:"нарочно не придумаешь".
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7
бон ли 2 часа назад
я гляжу, афтар очень интересуется новостями "в мире лгбт" и если б не афтар, то я б и не знал про их сходки и какие у них там флаги
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25k
Киры4 2 часа назад
Мракобесы конченые.
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pinbalist 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
fin4all 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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