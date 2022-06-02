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Во Владивостоке очевидцы спасли рабочего, повисшего на балке под потолком спорткомплекса

Во Владивостоке очевидцы спасли рабочего, повисшего на балке под потолком спорткомплекса

Автор:
02 июня 2022 15:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: tent   балка   владивосток   ворота   рабочий   спасение   спорткомплекс   
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Если бы люди не среагировали - случилась бы беда. Но они оказались не только быстрыми, но и находчивыми.

Рабочий снимал баннер в спорткомплексе. Трудился на высоте примерно семи метров, когда под ним с грохотом обвалились строительные леса, а он лишь чудом успел уцепиться за балку и повиснуть в воздухе.

Люди кинулись ему на помощь, но сначала слегка растерялись и зачем-то приволокли футбольные ворота. Видимо думали, что он сможет ловко спрыгнуть на сетку. Потом сообразили, что это не лучшая идея и растянули под рабочим тент.

Как раз вовремя, он держался из последних сил. И едва тент был готов - разжал руки и удачно приземлился.

С мягкой посадкой - хотя если бы не сообразили использовать тент, всё могло закончится гораздо хуже.

Источник:

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Метки: tent   балка   владивосток   ворота   рабочий   спасение   спорткомплекс   
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8  комментариев
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9k
Бритва 3 часа назад
да, тент не сильно смягчил посадку. ну хотя бы лбами никто не столкнулся.
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2k
Вадим Полчаса назад
Главное было кому снимать, а не натяжку хорошую на полотне держать!
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10
бон ли Полчаса назад
во-первых не "огромные леса" а тура! во-вторых рабочий идиот, ему еще после приземления надо было влупить хороших лещей! какого черта этот мудак работал один на высоте?
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10
бон ли umorist 22 минуты назад
вообще втроем
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6k
Tim_G 2 часа назад
страховку придумал трус!
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9k
Vacony 3 часа назад
а тент бы держали крепче... и мужик чего не догадался и ногами зацепиться - так ведь висеть легче
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