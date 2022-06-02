Во Владивостоке очевидцы спасли рабочего, повисшего на балке под потолком спорткомплекса

Рабочий снимал баннер в спорткомплексе. Трудился на высоте примерно семи метров, когда под ним с грохотом обвалились строительные леса, а он лишь чудом успел уцепиться за балку и повиснуть в воздухе.

Люди кинулись ему на помощь, но сначала слегка растерялись и зачем-то приволокли футбольные ворота. Видимо думали, что он сможет ловко спрыгнуть на сетку. Потом сообразили, что это не лучшая идея и растянули под рабочим тент.

Как раз вовремя, он держался из последних сил. И едва тент был готов - разжал руки и удачно приземлился.